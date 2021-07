Preokret iz Austrije: Organizator maturalca priznao da je bio odgovoran za angažiranje zaštitara

Gotovo svi austrijski mediji u srijedu prijenose javnu ispriku vlasnika austrijske agencije X-Jam, specijalizirane za maturalna putovanja Austrijanaca u Hrvatsku Alexandera Knechtsbergera danu putem austrijske televizije ORF i drugih domaćih medija svima pogođenima u slučaju spolnog zlostavljanja u Poreštini.

Neki od medija organizatora maturalca i „ludih zabava“ koje se u njegovom sklopu održavaju nazivaju „doktorom partijanja“. "Pogođeni smo događajima, koji su nam postali poznatim posljednjih dana", rekao je šef X-Jama Knechtsberger, okrenuvši odjednom naglo ploču, jer je donedavno tvrdio kako njegova tvrtka nema ama baš ništa s optužbama o zlostavljanju i drogiranju maturantica u Hrvatskoj.

"Osobno mi je jako žao zbog tih događaja. U ime naše tvrtke molim sve pogođene za oprost! Razumljivo da ćemo zaposlenike koji su krivi, najstrože sankcionirati. Podnijeti ćemo prijave protiv konkretnih osoba", istakao je poručivši: "Nekorektno, nepošteno i kažnjivo ponašanje neću tolerirati, ni ja niti moj team".

Knechtsberger je apelirao na sve djevojke pogođene seksualnim i ostalim zlostavljanjima njegovih zaštitara da podnesu prijavu. "Sve potrebne informacije za to, dobiti će te kod nas", istakao je doktor partijanja, obećavši da će za sljedeću godinu izraditi novi znatno učinkovitiji sigurnosni koncept, kako se ovakvi nemili događaji, ne bi više nikada ponovili. Pred TV-kamerama je priznao vlastitu krivnju što se nije „temeljitije“ pozabavio osobama kojima je povjerio sigurnosnu zaštitu svojih gostiju.

U austrijskom dnevnom listu „Heute“ je 33-godišnji zaštitar X-Jam agencije rekao kako su za posao zaštitara na hrvatskom party-otoku uzeti „djelomično vrlo mladi i nekvalificirani Austrijanci“. Predbacio je organizatoru da „uz pomoć trika štedi na isplatama“.

"Takozvani volonteri za svoj rad ne dobiju nikakav novac, jedina nagrada im je stan i hrana, dakle dva mjeseca partijanja“, otkrio je austrijski zaštitar. Isti izvor navodi kako je posljedica toga da sigurnosno osoblje, često jako alkoholizirano, upada u oči svojim lošim ponašanjem i uznemiravanjem. Organizator to opovrgava i tvrdi da je konzumacija alkohola na poslu, najstrože zabranjena. Nakon spolnog uznemiravanja i sumnji u drogiranje maturantica oglasilo se je u utorak i austrijsko Ministarstvo vanjskih poslova. Ono je potvrdilo prijavu protiv 19-godišnjeg maturanta iz Štajerske koji je osumnjičen da je 7. srpnja počinio kazneno djelo silovanja 18-godišnje maturantice u Hrvatskoj, a koji je od istarske policije odnosno Državnog odvjetništva u Puli, predat nadležnim austrijskim organima vlasti.

Pritom je istaknuto kako su i žrtva i silovatelj austrijski državljani koji su bili na maturalnom putovanju. Službeno su potvrđene su i kaznene prijave protiv četvero zaštitara tvrtke X-Jam. Austrijski mediji koji su proteklih dana u svojim vijestima bombastično izvještavali o spolnom zlostavljanju, silovanju i drogiranju maturantica iz Austrije u Hrvatskoj sada pišu kako se hrvatski mediji pribojavaju da bi stravični događaji u Poreštini mogli nanijeti štetu turističkoj Hrvatskoj. Jer u udarnim vijestima mnogi u Austriji, ali i šire, koji su izviješteni o zastrašujućem slučaju zlostavljanja maturantica od sigurnosnih djelatnika već danima slušaju samo da je riječ o Hrvatskoj, dok austrijski mediji sramežljivo i premalo ističu da su za navedena zlodjela osumnjičeni njihovi, austrijski zaštitari, što je potvrdio i organizator maturalca, također Austrijanac. Vezano uz to list „Heute“ danas piše kako „Hrvatska bijesni zbog izvješćima o X-Jam-u“ . List „Österreich“ izvještava kako je organizator maturalca, Austrijanac Knechtsberger priznao sve optužbe na račun zaštitara njegove tvrtke za napastovanja i ostala zlodjela, o kojima je navodno spremno svjedočiti 40-tak do sada prijavljenih djevojaka, te kako su sada na potezu, uz organizatora i nadležni hrvatski i austrijski organi vlasti kako bi do zadnjeg detalja moglo rekonstruirati i razjasniti što se je sve i kako dugo događalo na maturalcima