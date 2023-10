Austrija zabranjuje ugradnju grijanja na plin, ugljen i lož ulje u novogradnjama

Austrijski kancelar Karl Nehammer zajedno s potkancelarom Wernerom Koglerom, ministrom gospodarstva Martinom Kocherom i ministricom za zaštitu klime Leonore Gewessler predstavili su utorak na konferenciji za medije novi Paket mjera savezne Vlade “težak” 6 milijardi eura, kojim država namjerava oživjeti konjunkturu i zaštiti klimu i okoliš. Uvodno je Nehammer izvijestio o aktualnom stanju u Izraelu i današnju video konferenciju Europskog vijeća. “Mi stojimo na strani Izraela”, istakao je austrijski kancelar. Napomenuo je kako austrijski organi za zaštitu države intenzivno prate sigurnosno stanje u zemlji-

Vezano uz Vladin program Nehammer je naglasio kako je danas “dobar dan za energetsku prekretnicu u Austriji”. Napomenuo je kako od 1. siječnja 2024. godine više se u novogradnje ne smije ugrađivati nikakvo “prljavo grijanje”. To se odnosi na plin, ugljen i lož ulje, dodao je. U postojećim zgradama će država subvencionirati prelazak domaćinstava s navedenih fosilnih izvora grijanja na one ekološke i obnovljive izvore, ali prelazak nije obvezan. Kako je istaknula ministrica Gewessler pri prijelazu s jednog na drugi, od Vlade preporučen izvor grijanja, država će subvencionirati domaćinstvima do 75 posto troškova.

“Između 21.000 i 28.000 eura po obiteljskoj kući”, naglasila je Gewessler. Dodala je kako će subvencije za domaćinstva s niskim primanjima biti dodatno proširena. Do 2026. godine Vlada je izdvojila milijardu eura subvencija za domaćinstava s ciljem zaštite klime i termo sanacija. Oni koji uvode grijanje na sunčevu energiju biti će 2024. i 2025. godine oslobođeni plaćanja poreza na dodatnu vrijednost (PDV). Vlada računa na troškove od 650 milijuna eura.

Vlada je također odlučila ubrzati investicije u javne građevinske projekte i za to je izdvojila za sljedeću godinu 640 milijuna eura. Kao primjerice za austrijsku Saveznu željeznicu ÖBB, Asfinag, poduzeće za financiranje autoputeva i brzih cesta itd.

“S Paketom od šest milijardi eura želimo brže riješiti dva problem, ekološki i građevinarstvo, kako bi se sačuvala radna mjesta”, rekao je potkancelar Kogler. Naglasio je kako je to “ciljani konjukturni paket”. Dodao je kako je građevinarstvo zahvatila kriza i stoga se mora pristupiti brzoj sanaciji. “Sve će biti brzo i ciljano”, poručio je Kogler.

Ministrica zaštite klime Gewessler se istaknula značaj zaštite klime za očuvanje radnih mjesta, pojasnivši detaljno tri stupa investiranja u oživljavanje konjunkture. Ono što je posebno naglasila je da Austrija ostaje pri svome glavnom cilju da do 2040. bude klima neutralna. Ministar Kocher je izvijestio da od 9. studenog počinje prijava za subvencioniranje troškova energije malih i posve malih tvrtki. Njih 7.000 su već pred - registrirane i čekaju na drugi krug državnih subvencija, koje će biti više za 50 posto. U prvom krugu je isplaćeno 450 milijuna eura na ukupno 10.600 poduzeća.

Svi govornici su istaknuli zadovoljstvo i ponos na konjukturni Paket mjera i visine subvencija austrijske Vlade, koje, kako su napomenuli, nema nitko drugi u Europi. A sve s ciljem da ne dođe do gospodarskog i ekološkog posrtanja i recesije.

