Asim Kurjak pokušava odgovoriti na pitanje kada točno počinje ljudski život

Iako se u javnosti često želi konfrontirati znanost i religiju, prof. dr. Asim Kurjak, ugledni ginekolog koji je uredio i zbornik s lanjskog skupa „Znanost i religija“ održanog u Islamskom centru u Zagrebu, suprotnog je mišljenja. Na pitanje jesu li znanost i religija nepomirljivi, dr. Kurjak odgovara da „nikako nisu“.

– Dapače! Premda sukobi i rasprave traju već dvije tisuće godina, prolazile su faze suradnje i osporavanja, ali danas je izrazito snažan osjećaj želje za dijalogom i približavanjem tih dviju velikih kultura, čemu je znatan doprinos dao papa Ivan Pavao II. – kaže dr. Kurjak, koji se s papom Ivanom Pavlom II. susreo čak četiri puta.

– Na jednom mi je dežurstvu došla žena s golemim trbuhom iz Slavonskog Broda, pregledali smo je ultrazvukom i utvrdili da nosi blizance, u 22. tjednu trudnoće, a jedan od njih imao je tumor od devet kilogram, koji je, na sreću, bio ispunjen tekućinom. Prijetio je pobačaj i gubitak oba ploda. Etičko povjerenstvo bolnice Sveti Duh pozvalo me da referiram detaljno i prikažem alternative – ne učiniti ništa i izgubiti oba ploda ili napraviti nešto što znanost dotad nije verificirala.

Predložio sam ulazak kateterom kroz trbuh trudne žene i izbacivanje što više tekućine. Etički odbor to je prihvatio, izvukli smo devet litara tekućine iz tog tumora, trudnoću od 22 tjedna doveli smo do 35 tjedana i carskim rezom porodili dva živa blizanca koji su danas studenti. Sve tiskovine u svijetu tada su to objavile – kaže dr. Kurjak, nakon čega je uslijedio poziv iz Vatikana.

