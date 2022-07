Arbitražni spor Zagreba i Ljubljane u ovom je trenutku nerješiv: Postoji samo jedan izlaz

Nakon najave uklanjanja zloglasne žilet-žice s hrvatsko-slovenske granice, ovotjedni dolazak nove šefice slovenske diplomacije Tanje Fajon u Hrvatsku drugi je važan signal kojim nova vlada u Ljubljani poručuje Zagrebu da joj je, unatoč otvorenim pitanjima, stalo do dobrih odnosa s našom zemljom.



Iako neki u Ljubljani smatraju da je za taj posjet bilo prerano, pogotovo u svjetlu činjenice da je aktualni hrvatski premijer Andrej Plenković uoči slovenskih izbora otvoreno navijao za pobjedu bivšeg premijera i svog političkog saveznika Janeza Janše, čime je pokazao da nema dobre savjetnike i da nije najbolje obaviješten o političkim prilikama u susjednoj zemlji, s obzirom na to da je Janšin poraz bio najavljivan i očekivan, Tanja Fajon odabrala je upravo Zagreb za svoje drugo vanjskopolitičko putovanje od preuzimanja dužnosti. Prvo je bila u Berlinu, što je posve razumljivo s obzirom na to da je Njemačka najvažnija politička saveznica i gospodarska partnerica Slovenije, pogotovo nakon Janšine dvogodišnje višegradske avanture, u kojoj je Ljubljana prvi put od osamostaljenja provodila otvoreno euroskeptičnu politiku, distancirajući se od Berlina i Pariza i zadovoljavajući se neformalnom pozicijom pridružene članice višegradske četvorice i političkim savezništvom s mađarskim autokratom Viktorom Orbánom.