Apsurd u slučaju osječkog poduzetnika: Odbjegli se Tadić htio vratiti u RH, nije mogao – zbog tjeralice

Osječki poduzetnik Drago Tadić, koji je 2018. otišao u BiH i tako postao bjeguncem pred pravosuđem, pokušao se u četvrtak vratiti u Hrvatsku, ali to nije uspio – i to upravo zato što je za njim raspisana tjeralica.

Tadić je, podsjetimo, pravomoćno osuđen na dvije godine zatvora zbog pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda, kako bi se izmijenila prvostupanjska osuđujuća presuda Branimiru Glavašu za ratne zločine. Nije se javio na izdržavanje kazne u jesen 2018., nego se preselio na područje Tomislavgrada i zatražio prijenos izvršavanja zatvorske kazne u BiH.

Trebalo mu je jučer u Osijeku početi novo suđenje, zbog optužbi da je Osijek-Koteks, kojemu je bio na čelu, oštetio za 15,7 milijuna kuna, u poslu oko kamenoloma. Kako su njegovi odvjetnici izjavili na sudu, Tadić je u četvrtak u 11.30 sati stigao na granični prijelaz u Orašju, kako bi se vratio u RH, a tamošnjim policajcima na granici odmah se u sustavu oglasio i Interpolov alarm. No, rješenjem suda BiH od istoga dana, odbijen je zahtjev Hrvatskoj za hitno pritvaranje te je Tadiću zabranjeno napuštanje mjesta boravišta i putovanje.

- On nije želio biti izručen upravo zbog duljine trajanja izručenja. Želio doći na sud, no apsurdno je da to ne može s obzirom na tjeralicu. Vraćen je u Sarajevo – rekao je branitelj mu Davor Krtić, i zatražio da se istražni zatvor zamijeni jamstvom i tako povuče i tjeralica. Sud je to odbio.