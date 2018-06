Anvar Azimov: Pripremam novi susret Putina i vaše predsjednice

Zna se da veleposlanici važu svaku riječ i da su njihove teme visoka politika, međudržavni odnosi, službeni stavovi i relacije. Ruski ambasador Anvar Azimov iskoračio je iz tog stereotipa zbog jednog čovjeka, hrvatske hotelijerske legende Anđelka Leke.

Pogodila vas je njegova smrt, bili ste dobri prijatelji?

Da, ali prvo želim zahvaliti Večernjem listu što mi je dao priliku za ovaj razgovor i da o tome govorim. Bili smo jako dobri, prisni prijatelji, a gospodin Leko bio je velik čovjek i, kako ste rekli, hotelijerska legenda. Imao je izvorni dar za biznis, bio je vrlo inteligentan i radišan, krenuo je od nule i stvorio hotelski imperij. Istovremeno, bio je jako samozatajan i skroman, a rado je pomagao prijateljima. Kad sam došao u Zagreb, imao sam problem naći rezidenciju, vjerojatno sam bio jedini gost Westina koji je u hotelu ostao čak četiri mjeseca. I to s obitelji, a na kraju sam ga jedva privolio da platim smještaj. Zanimljivo je da sam već drugi dan upoznao Stjepana Mesića, dan poslije i Milana Bandića i to je brzo postao naš krug zajedničkih prijatelja.

Kako ste upoznali gospodina Leku?

Prvog dana kad sam stigao u Hrvatsku, dočekao me je na ulazu u Westin, poželio dobrodošlicu i pozvao na doručak. Odmah mi je rekao: “Gospodine veleposlaniče, samo da znate, volim Rusiju, zahvalan sam što mnogi ruski turisti odsjedaju u mojim hotelima, rado ću pomoći što mogu, ali politikom se ne bavim.” No, iako je bio na distanci s politikom, kako ja to mogu procijeniti, poznavao je i razumio političku scenu bolje od mnogih političara. Svoje osobne političke sklonosti je, međutim, zadržavao za sebe...

