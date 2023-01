Anonymous hakirao Vučića, poslali mu zastrašujuću poruku: Putinova lutko, ovo je samo početak

Najpoznatija skupina hakera na svijetu, Anonymous, ima novu metu, a pronašli su je u našem susjedstvu. Hakeri su napali stranicu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, ministarstva vanjskih poslova, te srpske vojske. O rušenju obje stranice izvjestili su danas na Twitteru, poručivši Vučiću da ih "očekuje".

"Ako se želi igrati vatrom, počnimo. Stranica vucic.rs je srušena" objavili su hakeri u četvrtak ujutro.

Stranicu srpske vojske srušili su još u srijedu navečer, o čemu su također pisali na Twitteru. "Fašistu Aleksandre, ne trati vrijeme na svoje pse, tvoja vojska sada ne može lajati. Ne podcjenjuj Anonymous ili ćemo tebe staviti na uzicu" poručili su tada predsjedniku, a poruku su ponovili i danas.

Hey, Putin's puppet @avucic, since you are ready to challenge us, we will fulfill your wish. This is just the beginning, you will soon witness extraordinary surprises on our behalf. Expect us. #Anonymous #OpSerbia https://t.co/AaCMSViSsX — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) January 4, 2023

"Hej, Putinova lutko Aleksandre Vučiću, pošto si spreman izazvati nas, ispunit ćemo ti želju. Ovo je samo početak, uskoro ćeš svjedočiti nevjerojatnim iznenađenjima koja imamo za tebe. Očekuj nas" napisali su u podijeljenoj objavi.

Administrator foruma 'Bezbedni Balkan' koji je pokrenut upravo zbog sve češćih cyber napada na Balkanu, potvrdio je da je došlo do više cyber napada u Srbiji. Kao mete navodi stranice vojske, ministarstva vanjskih poslova te osobnu stranicu predsjednika. U trenutku pisanja ove objave, pristup je moguć stranici predsjednika Vučića te stranici Ministarstva, no stranica vojske i dalje je nedostupna.

Pokrenuto je više DDoS napada od strane Anonimus grupa na resurse u Srbiji. Trenutno identifikovani su resursi vojske, ministarstva spoljnih poslova i lični sajt predsednika. Postoji sumnja da će se prebaciti na eksploataciju podataka. Pratite https://t.co/bzMu4h5vyX za detalje. https://t.co/kLfb7SmB3U pic.twitter.com/NW6W81dtGf — Ivan Marković 🌎 🌍 🌏 ☮️ (@ivanmarkovicsec) January 5, 2023

U komentarima njegove objave, mnogi čestitaju Anonymousu te ih mole da za sljedeću metu odaberu političare u BiH, ili srpske medije.

Podsjetimo, Anonymous je krajem prošle godine na Twitteru objavio video namjenjen srpskom predsjedniku. U videu ga upozoravaju da će biti posljedica ukoliko ne prestane s pokušajima destabilizacije Kosova. I u ovom su ga videu nazvali Putinovom marionetom. Vučić je na njihovu poruku odgovorio slikom na Instagramu na kojoj se igra sa svoja dva psa, a u opisu je napisao "spremamo se za borbu protiv Anonymousa".