Summit na kojem bi se trebali sastati ruski predsjednik Vladimir Putin i američki Donald Trump održat će se na Aljaski. Sastanak koji bismo nekada zvali "malom Jaltom" – Britanije, naime, nema – najavljen je za 15. kolovoza. No, Jalta je danas mjesto na od Rusa okupiranom Krimu.
Riječ je, zapravo, o još jednom "iznenadnom" Trumpovu obratu. Nakon što je obećavao okončati rat u Ukrajini dan nakon što dođe na vlast, činilo se da je okrenuo ploču i priklonio se ukrajinskom viđenju stvari, da bi mu sada opet bilo zanimljivije nalaziti se s Putinom. Ruski politolog Malek Dudakov mogućim drži kako bi Trump mogao pokazati više fleksibilnosti na predstojećim razgovorima s Putinom, raspravljajući o mogućem ublažavanju američkih sankcija protiv Rusije. Prema njegovim riječima, nakon sastanka Putina i Trumpa u Helsinkiju 2018., "unatoč toploj i prijateljskoj atmosferi, nije došlo do normalizacije bilateralnih odnosa". Američki čelnik tada je bio suočen s pritiskom svojih protivnika zbog optužbi za "rusko miješanje u izbore".
"Postoje određeni signali, a imamo i intuiciju, da je zamrzavanje sukoba možda više blizu nego daleko", rekao je poljski premijer Tusk nakon sastanka sa Zelenskim.
EU ne bi nikako smjela ukidati sankcije Rusiji dok se god ova potpuno ne povuče s okupiranog teritorija.
Jalta nije na od Rusa okupiranom Krimu, nego na oslobodjenom Krimu kao sto ni originalna Jalta nije bila na okupiranom Krimu nego ruskom, oslobodjenom Krimu