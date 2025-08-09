Summit na kojem bi se trebali sastati ruski predsjednik Vladimir Putin i američki Donald Trump održat će se na Aljaski. Sastanak koji bismo nekada zvali "malom Jaltom" – Britanije, naime, nema – najavljen je za 15. kolovoza. No, Jalta je danas mjesto na od Rusa okupiranom Krimu.



Riječ je, zapravo, o još jednom "iznenadnom" Trumpovu obratu. Nakon što je obećavao okončati rat u Ukrajini dan nakon što dođe na vlast, činilo se da je okrenuo ploču i priklonio se ukrajinskom viđenju stvari, da bi mu sada opet bilo zanimljivije nalaziti se s Putinom. Ruski politolog Malek Dudakov mogućim drži kako bi Trump mogao pokazati više fleksibilnosti na predstojećim razgovorima s Putinom, raspravljajući o mogućem ublažavanju američkih sankcija protiv Rusije. Prema njegovim riječima, nakon sastanka Putina i Trumpa u Helsinkiju 2018., "unatoč toploj i prijateljskoj atmosferi, nije došlo do normalizacije bilateralnih odnosa". Američki čelnik tada je bio suočen s pritiskom svojih protivnika zbog optužbi za "rusko miješanje u izbore".