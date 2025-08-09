Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
'MALA JALTA' IDUĆI TJEDAN

Ruski analitičar o povijesnom sastanku: 'Situacija je sada drugačija nego 2018. Postoji šansa da će Trump pokazati više fleksibilnosti'

Autor
Zoran Vitas
09.08.2025.
u 19:21

"Postoje određeni signali, a imamo i intuiciju, da je zamrzavanje sukoba možda više blizu nego daleko", rekao je poljski premijer Tusk nakon sastanka sa Zelenskim.

Summit na kojem bi se trebali sastati ruski predsjednik Vladimir Putin i američki Donald Trump održat će se na Aljaski. Sastanak koji bismo nekada zvali "malom Jaltom" – Britanije, naime, nema – najavljen je za 15. kolovoza. No, Jalta je danas mjesto na od Rusa okupiranom Krimu.

Riječ je, zapravo, o još jednom "iznenadnom" Trumpovu obratu. Nakon što je obećavao okončati rat u Ukrajini dan nakon što dođe na vlast, činilo se da je okrenuo ploču i priklonio se ukrajinskom viđenju stvari, da bi mu sada opet bilo zanimljivije nalaziti se s Putinom. Ruski politolog Malek Dudakov mogućim drži kako bi Trump mogao pokazati više fleksibilnosti na predstojećim razgovorima s Putinom, raspravljajući o mogućem ublažavanju američkih sankcija protiv Rusije. Prema njegovim riječima, nakon sastanka Putina i Trumpa u Helsinkiju 2018., "unatoč toploj i prijateljskoj atmosferi, nije došlo do normalizacije bilateralnih odnosa". Američki čelnik tada je bio suočen s pritiskom svojih protivnika zbog optužbi za "rusko miješanje u izbore".

Ključne riječi
SAD Rusija Vladimir Putin Donald Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar EU Balija
EU Balija
19:38 09.08.2025.

Jalta nije na od Rusa okupiranom Krimu, nego na oslobodjenom Krimu kao sto ni originalna Jalta nije bila na okupiranom Krimu nego ruskom, oslobodjenom Krimu

GO
Gollum
19:49 09.08.2025.

EU ne bi nikako smjela ukidati sankcije Rusiji dok se god ova potpuno ne povuče s okupiranog teritorija.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još