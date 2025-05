Amerikanka kupila šest kuća za 1 euro u Italiji pa otkrila istinu o tim nekretninama: 'Muž paničari'

Sigurno ste čuli za mogućnost kupnje kuća u Italiji po cijeni od svega nekoliko eura. Jedna od onih koji su se odlučili na taj korak je Amerikanka Rubia Daniels, koja je ispričala svoju priču o kupnji i renoviranju šest takvih kuća. Iako zvuči privlačno kupiti kuću za samo jedan euro, postoji razlog za tako niske cijene, navodi LADbible. Mnoga talijanska mjesta suočavaju se s odljevom stanovništva zbog nedostatka poslova i prilika za kvalitetan život, što dovodi do toga da napuštene kuće imaju vrlo nisku vrijednost jer za njima nema velike potražnje.

Rubia Daniels odlučila je u travnju 2019. kupiti šest kuća u sicilijanskom gradu Mussomeliju – tri za sebe, dvije za svoje tete i jednu za svoju kćer. Iako je svaka kuća nominalno koštala samo jedan euro, administrativni troškovi dosegli su oko 24.000 eura. Osim toga, morala je platiti priključke za vodu i struju, koji nisu bili dostupni u svim kućama.

Ova 51-godišnja Amerikanka nedavno je završila renoviranje prve kuće i nada se da će se uskoro s obitelji useliti u novi dom, prenosi N1 Slovenija. Daniels, koja uživa u obnovi i uređenju kuća, kaže da nije imala nikakvih dvojbi prije kupnje.

"Kad vidim nešto uništeno, već mogu zamisliti kako će izgledati na kraju. No, razumijem da to nije za svakoga. Moj muž paničari svaki put kad razmišljam o takvim projektima, a meni to donosi kombinaciju uzbuđenja i radosti", objasnila je. Obnova prve kuće stajala je oko 60.000 eura, a Daniels vjeruje da će kuća biti izdržljiva barem sljedećih 50 godina. Nada se da će renoviranje preostalih kuća biti nešto povoljnije.

"Kad obnavljaš kuću, moraš vidjeti dalje od onoga što vidiš na početku. Moj dom sada izgleda točno onako kako sam zamišljala. Ponosna sam jer je to bila mala, ali vrijedna investicija", rekla je. Prema njezinim riječima, kuća za njezinu kćer skoro je završena, pa će se sada usredotočiti na obnovu kuća za svoje tete.