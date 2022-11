Amerikanci na izborima: Najtješnje utrke su u Georgiji, Pennsylvaniji i Nevadi

Amerikanci u utorak izlaze na kongresne izbore za puni saziv Zastupničkog doma i nešto više od trećine saziva Senata na kojima će, po većini predviđanja, pobjedu odnijeti republikanci.

Popularno zvani 'međuizbori' jer se odvijaju na pola predsjedničkog mandata, tradicionalno su i svojevrsni referendum o aktualnom predsjedniku i gotovo u pravilu stranka koja je na vlasti u Bijeloj kući na međuizborima gubi vlast u Kongresu.

U postojećem sazivu Zastupničkog doma demokrati imaju tanku većinu (222 naprama 213) i gotovo je sigurno da će je sada izgubiti.

Na Senatskim izborima je, pak, ishod krajnje neizvjestan i demokrati se nadaju da bi ondje mogli opstati kao vladajući. U Senatu je sto zastupnika kojima mandat traje šest godina pa se svake dvije bira otprilike trećina njegova saziva.

Ondje je trenutačno omjer snaga 50-50, ali kako potpredsjednica države Kamala Harris ima presudan glas, većina je zapravo demokratska.

U utorak će se birati 35 novih senatora, 21 mjesto sada drže republikanci, a 14 demokrati.

Najtješnje utrke su u Georgiji, Pennsylvaniji i Nevadi. Ako republikanci pobijede u dvije države i ne bude li iznenađenja drugdje, preuzet će kontrolu nad Senatom.

Democratic candidate for Senate John Fetterman greets supporters at the Get Out the Vote rally on the eve of the mid-term elections at the Carpenters Union Hall on Monday, November 7, 2022 in Pittsburgh

Pogled prema Pennsylvaniji

Izbori u Pennsylvaniji su jedni od najpozornije praćenih u zemlji jer o njima će vjerojatno ovisiti većina u Senatu.

U toj državi, poznatoj po velikim urbanim centrima i industriji na zalasku, vodi se žestoka borba za mjesto koje je ostalo ispražnjeno zbog odlaska republikanskog senatora u mirovinu.

Doktor Mehmet Oz, dugogodišnji voditelj jako popularne dnevne televizijske emisije o zdravlju, na strani je konzervativaca. Šezdesetogodišnjeg Oza podržava Donald Trump, koji i dalje ima značajan utjecaj na republikanske birače.

S druge strane je John Fetterman, ćelavi div s 'hudicom', visok 205 centimetara, koji se bori za legalizaciju marihuane i razvoj sindikata. Pedesetogodišnjak je poznat po tome što često nosi kratke hlače, čak i po snijegu.

Taj je demokrat diplomirao na Harvardu i 13 godina bio je gradonačelnik grada Braddocka pogođenog deindustrijalizacijom. Na ruci si je dao istetovirati datume pet ubojstava koja su potresla njegov grad.

I Joe Biden i Donald Trump osobno su se uključili u kampanju za svoje kandidate.

Agencije za ispitivanja javnog mnijenja smatraju da je utrka u ovome trenutku previše tijesna da bi se moglo reći tko je favorit.

Georgia, 2. čin

Omogućivši Joeu Bidenu 2020. pobjedu nad Donaldom Trumpom sa samo 12.000 glasova prednosti, Georgija je ponovno glavni predmet žudnje.

U toj saveznoj američkoj državi vode se dva jako tijesna dvoboja u koja su uloženi deseci milijuna dolara.

Bivša zvijezda američkog nogometa republikanac Herschel Walker nastoji osvojiti mjesto u Senatu koje drži demokratski pastor Raphael Warnock.

Warnock je prvi crni senator izabran u Georgiji, državi koja je još obilježena segregacijom.

Sjenu na kampanju protrumpovskog kandidata bacilo je nedavno nekoliko skandala jer je Walker, poznat po svojem protivljenju pobačaju, optužen da je platio pobačaj jednoj od svojih bivših partnerica.

Žestok dvoboj vodi se istodobno za dužnost guvernera: republikanac Brian Kemp želi sačuvati svoju poziciju, a protukandidat mu je bivša zastupnica u skupštini Georgije Stacey Abrams, koja već deset godina radi na mobilizaciji birača iz redova manjina u toj državi.

Zadnji dani kampanje

Američki predsjednik Joe Biden rekao je glasačima u Pennsylvaniji da bi poraz demokrata na međuizborima u utorak imao "desetljetne" posljedice, dok su republikanci, uključujući njegovog prethodnika Donalda Trumpa, poručivali da očekuju veliku pobjedu.

Najveća imena u američkoj politici - Biden, Trump i bivši predsjednik Barack Obama - posjetili su Pennsylvaniju u subotu u nadi da će preokrenuti ravnotežu u utrci za Senat između demokratskog guvernera Johna Fettermana i republikanskog liječnika i tv-zvijezde Mehmeta Oza.

"Ljudi, tri dana, tri dana do jednih od najvažnijih izbora u našem životu. Ishod će oblikovati našu zemlju u idućim desetljećima, a moć oblikovanja tog ishoda je u vašim rukama", rekao je Biden pristašama na Sveučilištu Temple u Philadelphiji.

Democratic nominee for U.S. Senate Val Demings provide remarks at a "Get Out The Vote Rally" at The Venue, Fort Lauderdale, Florida, Monday, November 7, 2022.

"To je izbor. Izbor između dvije neizmjerno različite vizije Amerike."

Na skupu u Latrobeu, jugoistočno od Pittsburgha, Trump je iznio niz pritužbi na račun demokrata, u rasponu od načina na koji se stranka nosi s inflacijom do obrazovnih programa koje njegovi pristaše smatraju previše progresivnima.

"Ako želite zaustaviti uništavanje naše zemlje i spasiti američki san, onda ovog utorka morate glasovati za republikance na divovski način", rekao je Trump.

Trump, za kojeg izvori kažu da se priprema pokrenuti treću uzastopnu utrku za Bijelu kuću nakon sredine mandata, nastavlja tvrditi da je njegov poraz od Bidena 2020. bio rezultat raširene prijevare. Više sudova, državnih agencija i članova njegove vlastite administracije odbacili su tu tvrdnju kao neistinitu.

Ipak, ankete pokazuju da značajan broj republikanskih glasača prihvaća tu tvrdnju, kao i mnogi kandidati za Kongres, guvernere i državne urede koji nadziru izbornu administraciju.

“Vratit ćemo tu prekrasnu kuću”, rekao je Trump o predsjedničkoj utrci 2024.

Dvostruki referendum

Iako se ime Joea Bidena ne nalazi na glasačkim listićima, brojni Amerikanci vide ove izbore kao referendum o predsjedniku.

No oni su i veliki test političke budućnosti Donalda Trumpa, koji se sav daje u kampanji Republikanske stranke i organizira brojne skupove diljem zemlje.

Za njih dvojicu, koji razmišljaju o ponovnoj kandidaturi na izborima 2024., rezultati 'midtermsa' značit će vjetar u leđa za jednoga i splašnjavanje entuzijazma za drugoga.