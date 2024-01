Amerika u strahu od ukrajinskog scenarija Kosovu prodala sustave koji su zaustavili ruske tenkove pred Kijevom

Američki State Department odobrio je traženje Kosova za prodajom 246 protutenkovskih sustava Javelin tamošnjim snagama sigurnosti. Na srbijanskim televizijama to je, uz premlaćivanje maloljetnika u Vukovaru i suđenje kosovskom policajcu srpske nacionalnosti u Prištini zbog ratnog zločina, bila glavna vijest.

Podsjetimo, upravo su ovakvim sustavima ukrajinske snage suzbile prvi val ruske invazije kada smo svjedočili prilično spektakularnim kadrovima uništenog ruskog oklopa te je invazija tih prvih dana zapravo i propala i pretvorila se u rat iscrpljenja. Rusi su u međuvremenu našli načina da suzbiju djelovanje Javelina pa su oni izgubili na efikasnosti te takvih kadrova više nema. Svejedno, isporuka Javelina Kosovu podigla je veliku prašinu u Srbiji. Kako se oko Srbije uvijek kuha, taj događaj nije izoliran. Dolazi, recimo, nakon izjave Aleksandra Vučića kako Srbija raspolaže cijelom tenkovskom silom velikim dijelom pribavljenom od Rusije prije invazije, ali nema ljudstva za te tenkove. Isto je tako spomenuo kako će se nabava naoružanja nastaviti, od Kine i drugih zemalja, bit će to protuzračni sustavi, borbeni zrakoplovi i dronovi.

Posljednjih je dana uočljiva jaka aktivnost ruskog ambasadora u Srbiji, Aleksandra Bocana-Harčenka koji se više puta susreo s Vučićem, od njega je, primjerice, potekla i informacija kako demonstracije organiziraju zapadne zemlje. Ipak, ništa se značajnije oko izbora nije promijenilo, nema neke konkretne reakcije ili pritiska na Vučića u tom smislu. Zatim, odobrenje dolazi tri dana nakon 9. siječnja i nadletanja američkih borbenih zrakoplova F-16 nad Bosnom i Hercegovinom s jasnim objašnjenjem kako se radi o 'upozorenju secesionistima'. Ali, tu je i izjava Davida Camerona, šefa britanske diplomacije, koji je 4. siječnja boravio u Prištini nazivajući Kosovo 'posebnim strateškim partnerom'. Nekoliko dana kasnije u izvještaju Odbora za vanjske poslove britanskog parlamenta rekao je kako Velika Britanija mora pokazati svoje rastuće razočaranje ponašanjem vlade Srbije.

- Naravno, nismo se predomislili da Srbiji damo priliku za euroatlantske integracije. Ali mislim da postoji frustracija njihovim ponašanjem i to nam treba biti jasno. Ne znam dijele li EU i SAD tu frustraciju, to morate njih pitati. No, iz razgovora koje sam vodio osjetio sam razočaranje jer ono što se dogodilo u Banjskoj bio je trenutak velike opasnosti, navodi Cameron.

Kako se analitičari mahom slažu kako je prošlogodišnji incident u Banjskoj na Kosovu ponajmanje odgovarao Vučiću, koji je poslije smijenio šefa tajne službe BIA Aleksandra Vulina koji je na glasu kao ruski igrač, tada se isporuka Javelina može tumačiti ne samo kao poruka Srbiji već i Rusiji koja nije nikada skrivala svoje ambicije na Balkanu. Tu ambiciju Vučić vješto koristi pokušavajući stalno trgovati, kupujući vrijeme te održavajući Srbiju u situaciji gdje se u svakom trenutku može okrenuti na ovu ili onu stranu, ovisno o okolnostima. Pored toga što je to i prilično očita poruka Srbiji da prestane s naoružavanjem. Isto tako, SAD s Britanijom u odnosu na Europu jasno naznačavaju da i dalje namjeravaju biti glavni igrači u ovom području. Isto je tako zanimljivo da Vučić ističe nabavu sustava iz Kine, a izražava sklonost vojnoj integraciji sa Zapadom s kojim vojska Srbije redovito i održava vojne vježbe. Primjerice, u lipnju prošle godine održana je vježba Platinasti vuk organizirana od Srbije i Europskog zapovjedništva Oružanih snaga SAD-a u kojoj je sudjelovalo devet zemalja. Te se vojne vježbe održavaju od 2014. godine. Tada se oglasio i sam Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja s porukom da Rusija pomno prati tu aktivnost i da zna kako je Srbija pod pritiskom bez presedana.

Treba li svemu tome pribrojiti i dolazak nove američke ambasadorice Nathalie Rayes pred kraj mandata Joea Bidena, teško je i prerano za reći. No, uočljivo je da je odluku o prodaju Javelina vrijednih 75 milijuna dolara Aleksandru Vučiću priopćio sam ambasador SAD-a u Srbiji Christopher Hill. Kako se navodi u službenom priopćenju Vučićeva ureda, ambasador Hill je naveo kako će State Department taj zahtjev Prištine uputiti američkom Kongresu, čime počinje službena procedura. Vučić je rekao da je ova informacija veliko razočaranje za Srbiju, ali da će Srbija zajedno sa SAD, raditi na očuvanju srpsko-američkih odnosa. - Za nas je od najveće važnosti da mir u regiji ne bude narušen i Srbija će nastaviti ponašati se odgovorno i doprinositi stabilnosti na Balkanu, rekao je predsjednik Vučić. U Ministarstvu obrane Kosova kazali su da je nabavka Javelina planirana u okviru povećanja vojnih kapaciteta Kosovskih sigurnosnih snaga.

- Sigurnosne snage podižu svoje vojne kapacitete i u tom pogledu postoji vojni sporazum između Republike Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država. To uključuje i rakete Javelin i neke druge suvremene sustave naoružanja, rekla je Liridona Gashi, politička savjetnica ministra obrane Ejupa Maqedoncija. Što se samih Javelina tiče, njihov proizvođač Lockheed Martin udvostručuje trenutnu proizvodnju sa 2.100 na 3.960 komada godišnje do 2026. godine, kako je dogovoreno novim ugovorom s američkom vojskom. U Europi 13 država koristi ovaj sustav, među njima su i Sjeverna Makedonija te Albanija.

