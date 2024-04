Amerika izglasala pomoć Ukrajini, Zelenski: Današnja presuda spriječit će širenje rata

Nakon mjeseci odugovlačenja, Zastupnički dom američkog Kongresa konačno je odobrio vojnu pomoć vrijednu više od 61 milijarde dolara za pomoć Ukrajini u njezinoj očajničkoj obrani od Rusije.

Na dvostranačkom glasovanju 210 demokrata i 101 republikanac pridružilo se podršci Ukrajini, dok je 112 republikanaca – većina članova GOP-a – glasalo protiv. Došlo je nakon što je republikanski predsjednik, Mike Johnson , izbacio niz prijedloga zakona na pod, suočen sa žestokim otporom unutar svoje vlastite Republikanske stranke, od kojih se mnogi protive trošenju više na obranu Ukrajine, piše The Guardian.

Odmah nakon što je zakon usvojen, Volodimir Zelenski objavio je izjavu u kojoj je izrazio zahvalnost objema stranama “i osobno predsjedniku parlamenta Mikeu Johnsonu na odluci koja drži povijest na pravom putu”. “Demokracija i sloboda uvijek će imati globalni značaj i nikada neće propasti sve dok ih Amerika pomaže zaštititi”, rekao je. “Važni zakon o američkoj pomoći koji je danas usvojio Zastupnički dom spriječit će širenje rata, spasiti tisuće i tisuće života i pomoći objema našim nacijama da ojačaju. Pravedan mir i sigurnost mogu se postići samo snagom. Nadamo se da će prijedlozi zakona biti podržani u Senatu i poslani na stol predsjednika Bidena. Hvala ti, Ameriko!”

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.



Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…