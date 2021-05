Alzheimer ima razmjer pandemije! Ozbiljniji simptom je i kada osoba ide po novine ili kruh pa se izgubi

Ako stojimo pred bankomatom i ne možemo se u trenu sjetiti svoga PIN-a, to nije razlog za zabrinutost. No, problem je ako odjednom ne znamo čemu služi kreditna kartica. Ne trebamo se brinuti ni ako zametnemo ključeve ili naočale, no znak je za uzbunu ako ih pronađemo u hladnjaku. Mogli bi to biti simptomi Alzheimerove bolesti, najčešćeg tipa demencije. Progresivna je to i neizlječiva neurodegenerativna bolest čiji je uzrok još uvijek nepoznat.

A Alzheimerova je bolest poprimila pandemijske razmjere: danas u svijetu živi oko 50 milijuna oboljelih od demencije i procjenjuje se da će ih biti trostruko više. Pretpostavlja se i da će jedna od tri osobe starije od 65 godina preminuti od Alzheimerove bolesti, koja je treći najčešći uzročnik smrti danas, iza srčanog udara i karcinoma. Procjenjuje se kako je u Hrvatskoj između 85.000 i 100.000 građana s tom dijagnozom, a svake godine oboli novih 3000. Ne postoji, pak, registar oboljelih.

S obzirom na demografski trend starenja stanovništva u Hrvatskoj, s prosječnom starosti od 43,6 godina, i činjenicu da smo jedna od najstarijih nacija u Europi, može se očekivati znatan porast oboljelih. Incidencija bolesti, naime, raste s dobi. Zastrašujući je i podatak da na svakog oboljelog od Alzheimera dolaze još najmanje dvije osobe koje se brinu o njemu i na koje ta bolest izravno utječe. Ti su neformalni njegovatelji u pravilu bliski članovi obitelji, najčešće žene. Iako se bolest kod svake osobe razvija na drukčiji način, oboljeli u uznapredovaloj fazi bolesti u potpunosti gube svoje kognitivne, fizičke i emocionalne sposobnosti, ne mogu se brinuti o sebi, trebaju pomoć s hranjenjem, odijevanjem, higijenom, te im je potreban 24-satni nadzor i njega. Konkretnije, procijenjeno je 2015. godine da se o otprilike 90.000 oboljelih u Hrvatskoj brine više od 200.000 članova obitelji, a istraživanja pokazuju da dugotrajna skrb o oboljelima uvelike narušava njihovo fizičko i psihičko zdravlje. Skrb o osobama s demencijom, stoga, nužno mora uključivati podršku i skrb za njihove članove obitelji.

Podaci za SAD, pak, govore kako su neformalni njegovatelji oboljelima od Alzheimera u 2018. godini pružili 18,8 milijardi sati skrbi, čija se vrijednost procjenjuje na 234 milijarde dolara. Te brojke čine demenciju i Alzheimerovu bolest jednom od najvećih zdravstvenih kriza u 21. stoljeću koja, ako se ne pripremimo, sa sobom donosi sve veće financijsko opterećenje, ne samo za obitelji oboljelih nego i za društvo u cjelini.

Usprkos brojnosti ove ranjive skupine, i tendenciji njezina ubrzanog rasta, oboljeli se suočavaju s brojnim problemima vezanim uz zakašnjelu dijagnozu, nedostupnost liječenja antidementivima, nepostojanje koordiniranog sustava potpore oboljelima i članovima obitelji, nedostatak smještajnih kapaciteta i odgovarajuće palijativne skrbi te diskriminaciju i stigmatizaciju u društvu. Primjerice, u Osijeku još uvijek ne postoji dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti, niti se za njih nudi odgovarajući smještaj u domovima za starije i nemoćne.

Kako bi istražili izazove s kojima se suočavaju oboljeli od Alzheimerove bolesti i njihove obitelji u gradu Osijeku i okolici, na Filozofskom fakultetu Osijek osmišljen je dvogodišnji interdisciplinarni projekt “Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i članova njihovih obitelji”. Posebna je pažnja u tom projektu stavljena na identifikaciju prepreka na koje ove osobe nailaze pri traženju potrebnih informacija i poteškoće pri realizaciji svojih prava. Bio je to jedan od 37 projekata koje je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku financiralo u okviru internog natječaja za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata. Okupio je domaće i strane istraživače iz različitih znanstvenih disciplina relevantnih za ovu problematiku, i to s informacijskog, pravnog i medicinskog aspekta. Završen je koncem prošle godine, a upravo se priprema njegov nastavak.

– Razgovarali smo s članovima obitelji koji kod kuće vode brigu o oboljelima od Alzheimerove bolesti u Osijeku i okolici, kako bismo saznali koje su im informacije i podrška potrebni za uspješnu skrb o svojim bližnjima i s kakvim se problemima susreću u svom svakodnevnom životu. Odgovorili su nam kako imaju tisuću pitanja na koja nemaju odgovore i ne znaju gdje ih potražiti, počevši od toga da nisu bili sigurni jesu li simptomi koje su primijetili kod svojih roditelja ili supružnika znakovi Alzheimera. Generalno, neka ranija istraživanja govore kako polovica građana Hrvatske ne zna što je demencija. Vrlo često se, naime, demencija zna protumačiti zaboravljivošću koju vežemo za treću dob – započinje voditeljica projekta prof.dr.sc. Sanjica Faletar Tanacković, redovna profesorica na Odsjeku za informacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Uz nju, na projektu su sudjelovali Silva Butković Soldo, specijalistica neurologije iz Kliničkog bolničkog centra Osijek te profesorica na osječkom Medicinskom fakultetu, kolegica joj iz obje ustanove i specijalistica interne medicine Sanda Škrinjarić-Cincar, zatim Silvija Dološić iz Udruge Memoria Osijek, Sanda Erdelez iz The Simmons School of Library and Information Science, SAD, Renata Perić s Pravnog fakultet Osijek i Kornelija Petr Balog s Filozofskog fakulteta Osijek.

Nije problem, nastavlja profesorica Faletar Tanacković, ako se ne možemo sjetiti imena susjeda koji je živio u stanu iznad nas prije 20 godina, no jest ako zaboravimo kako se kuha jelo koje smo spravili već stotinu puta. Zabrinjavajuće je i kada na sunčan, topao dan izađemo na ulicu u čizmama i debeloj jakni.

– Ozbiljniji simptom koji često upućuje na Alzheimera je, na primjer, kada osoba ode kupiti novine ili kruh pa se izgubi u svom kvartu. Pored gubitka prostorne i vremenske orijentacije, trebaju nas zabrinuti i nagle promjene raspoloženja te drastične promjene osobnosti i ponašanja. Problem je što su naši građani neinformirani o demenciji i vrlo često te početne promjene u ponašanju i kognitivnom funkcioniranju povezuju sa starenjem, prekasno posjete liječnika i dobiju dijagnozu kad je bolest već uznapredovala. Otegotno je i što se kod nas antidementivi plaćaju. Na dodatnoj su listi HZZO-a pa bolesnici moraju oko 500 kuna mjesečno izdvojiti za terapiju. Uzmemo li u obzir da od Alzheimera najčešće obolijevaju, barem je donedavno tako bilo, stariji od 65 godina, a znamo kolike su naše mirovine, jasno je da si oni terapiju teško mogu priuštiti – upozorava.

Svaka treća osoba starija od 85 godina službeno ima ovu dijagnozu, no zabrinjava što se bolest sve češće javlja i kod mlađih od 55 godina. Zašto se to događa, može se samo nagađati, a preostaje nam jedino pokušaj prevencije. Rizični su faktori, inače, pušenje, pretjerana konzumacija alkohola, nedostatak kretanja, manjak sna i poremećaji spavanja, no najveći je rizik ipak dob. Žene češće obolijevaju, no pretpostavlja se da je to zato što dulje i žive.

– Nema dovoljno smještajnih kapaciteta u našim bolnicama i domovima za umirovljenike gdje bi oboljeli mogli biti dugotrajno i na odgovarajući način smješteni (što se ubraja u jedno od njihovih temeljnih ljudskih prava), pa najčešće ostaju kod kuće, što u načelu i nije problem. Naime, cilj u razvijenim zemljama i jest da ostanu što dulje u poznatom okruženju sa svojom obitelji jer će tako imati najveću kvalitetu života, o njima će se najbolje brinuti njihovi bližnji. No, da bi to funkcioniralo, obitelj mora imati odgovarajuću podršku, što, primjerice, podrazumijeva savjetovanje i informiranje o bolesti kako bi se oboljeli i obitelj pripremili za izazove koje bolest donosi te donijeli obaviještene odluke o pravnim pitanjima dok je oboljeli još uvijek u stanju samostalno donositi odluke, psihološku podršku za članove obitelji i njihovu obuku za kvalitetnu skrb o oboljelima, posebice u uznapredovaloj fazi bolesti, pomoć u kući i dnevne boravke u kojima oboljeli mogu kvalitetno provesti vrijeme, uz odgovarajuću skrb i organizirane terapijske aktivnosti – navodi naša sugovornica.

Nužno je, ističe, organizirati u društvu podršku obitelji. Jer, tko god brine o osobi s Alzheimerovom bolesti, supruga, dijete, unuka, s vremenom moraju biti 24 sata s njome, pa su ponekad prisiljeni dati otkaz kako bi se mogli brinuti o oboljelom članu obitelji. I možda ovisiti o njegovoj ionako niskoj mirovini.

– Članovi obitelji koji njeguju osobu s Alzheimerom imaju pravo na određenu financijsku potporu, ali često to i ne znaju. Naš sustav informiranja i podrške nije koordiniran pa član obitelji ponekad godinama brine o bolesniku, ne znajući koja prava ima i na koji ih način može ostvariti – iznosi ona.

Znanstvenici okupljeni na projektu Filozofskog fakulteta u Osijeku su, stoga, izradili i tiskani vodič za osobe s Alzheimerovom bolesti. Vodič sadrži provjerene informacije koje im mogu olakšati život pa iz njega mogu saznati koja prava imaju i kako ih ostvariti, a navedene su i ustanove i udruge koje im mogu ponuditi podršku. Saznat će u njemu, tako, da u Crvenom križu mogu besplatno unajmiti medicinska pomagala, u sklopu EU projekta “Zaželi” dobiti pomoć u kući, a besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti kod pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Kod nas je najaktivnija, inače, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (HUAB) sa sjedištem u Zagrebu, koja je za svoje članove uvela i SOS telefon, s linijom otvorenom od 0 do 24 sata.

– Oboljeli ponekad znaju postati nasilni pa i ozlijediti svoje bližnje. Udruge su vrlo važne jer nude savjetodavnu pomoć, obitelj može razgovarati sa stručnjacima, saznati kako se postaviti i koga nazvati, primjerice, ako se bolesnik zaključa u stan. Nazovete li Hitnu pomoć i kažete da je u pitanju Alzheimer, oni vrlo vjerojatno neće doći. Informacije koje bi im mogle olakšati život su često razbacane po raznim mrežnim stranicama pa ih stariji od 65 ne mogu pronaći, jer se vrlo često uopće ni ne služe internetom. Zanimljivo je u ovom kontekstu spomenuti da je naše istraživanje pokazalo da su u 13 godina postojanja online rasprave na Forum.hr posvećenog Alzheimerovoj bolesti postavljene svega 83 objave, pri čemu se velik broj tih objava odnosi na razmjenu iskustva, dijeljenje korisnih informacija (na primjer o otvaranju dnevnog boravka) i pružanje ili traženje emocionalne podrške. I provedeni su intervjui pokazali da članovi obitelji koji skrbe o osobama s Alzheimerovom bolesti, osim informacija o samoj bolesti i terapiji, najčešće traže savjete o pravnim pitanjima, kao što su skrbništvo i oduzimanje poslovne sposobnosti, zatim financijskoj potpori te dostupnim uslugama i podršci u zajednici. Zanimljivo je da im te informacije njihovi liječnici često nisu znali pružiti – kaže nam profesorica Faletar Tanacković.

– Bez odgovarajuće podrške, a suočeni sa sve većim zahtjevima same bolesti i stigmatizacijom u svom okruženju, članovi obitelji koji skrbe o oboljelim osobama s vremenom “pucaju” pod teretom, povlače se iz društvenih aktivnosti, razviju i sami neke bolesti, na primjer depresija je vrlo česta, i onda je to krug iz kojega ne mogu izaći. Ne znaju kome se javiti, nerijetko se ni nemaju kome obratiti pa jednostavno ostanu zatvoreni u svom svijetu čije se granice sve više i više sužavaju – iznosi ona.

U Domu za starije i nemoćne u Osijeku počeli su 2019. projekt prilagodbe depandanse, jer za sada u gradu i okolici nema niti jedan krevet prilagođen za osobe s Alzheimerom, po podacima kojima raspolažu u udruzi Memoria Osijek. Dvije godine poslije još ništa nije zaživjelo u praksi.

Postoje, pak, i svjetliji primjeri. Udruga Amadea u gradu Đakovu ima izvrstan program u svom dnevnom boravku, a Riječka je nadbiskupija otvorila Dom za osobe s demencijom na Sušaku. Zagreb, Lipik i Umag potpisali su s HUAB-om sporazum o osnivanju tzv. demenciji prijateljske zajednice, a riječ je o svjetskoj inicijativi gdje se gradovi, ili ustanove, poput škola, obvežu da će činiti sve što mogu kako bi svoj prostor, službe i usluge prilagodili osobama s demencijom. Održavaju se, tako, radionice i seminari za djelatnike javnih službi i poduzeća, kao što su vatrogasci, policija, vozači javnog prijevoza, prodavači u dućanima...

U Zagrebu je, nesumnjivo, osobama s Alzheimerovom bolesti i njihovim članovima obitelji, dostupno najviše usluga, od dnevnih boravaka, preko grupa podrške do prilagođenih smještajnih kapaciteta u domovima. A svi bismo se trebali informirati o demenciji, poručuju znanstvenici, jer je to preduvjet i za ranu dijagnozu, koja će rezultirati pravovremenom terapijom i usporavanjem simptoma, i uklanjanje društvene stigme.

– Znanstvena istraživanja potvrđuju visoku razinu diskriminacije i stigmatizacije osoba oboljelih od Alzheimera u suvremenim društvima, a zbog čega su one vrlo često društveno isključene i osamljene, što u konačnici rezultira niskom razinom samopoštovanja, lošom kvalitetom života pa čak i preuranjenom smrću. Budući da će se demencija vrlo vjerojatno javiti kod nekoga koga poznajemo, važno je osvijestiti koji su simptomi pa da, ako ih primijetimo kod sebe ili svojih bližnjih, zatražimo liječničku pomoć kako bi se što prije uspostavila dijagnoza. Napravljen je još prije nekoliko godina prijedlog plana nacionalne strategije za borbu protiv Alzheimera, koji je Vlada RH tek ove godine donijela, a nadamo se da ćemo u praksi uskoro vidjeti neke pomake – navodi.

Zbog svega, ističe se važnost inicijativa koje pridonose ostvarenju tzv. demenciji prijateljskih zajednica, odnosno fizičkih i društvenih okruženja koje čine pojedinci, organizacije, ustanove i službe prilagođene potrebama i interesima osoba s demencijom, a u kojima se one osjećaju dobrodošle, poštovane i uključene.

S obzirom na to da demografski podaci upućuju na zamjetno povećanje broja naših građana starijih od 65 godina i kontinuirani odljev mlađeg stanovništva, može se očekivati da će problem osoba s Alzheimerom i njihovih članova obitelji postajati sve izraženiji.

Projekt “Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimera i članova njihovih obitelji” otkrio je, rezimira, čitav niz problema s kojima se susreću hrvatski građani pogođeni tom teškom dijagnozom – nesumnjivo, društveno su ranjiva i društveno isključena skupina. Dobivene su spoznaje ukazale na potrebu za nastavkom projekta za koji se znanstvenici nadaju kako će dobiti “zeleno svjetlo” i početi iduće jeseni.

U tom projektu, na osječkom Odsjeku za informacijske znanosti planiraju, u suradnji s udrugom HUAB, organizirati obuku svojih studenata, dakle budućih knjižničara, kao i sadašnjih knjižničara, o Alzheimerovoj bolesti, poučiti ih kako komunicirati s oboljelima te ih upoznati s načinima na koje se knjižnični prostori, građa i usluge mogu prilagoditi osobama s demencijom, kako bi ih se uključilo u kulturni i društveni život u gradu te im se na taj način podigla kvaliteta života.

– Iako osobe s Alzheimerom u konačnici izgube komunikacijske i kognitivne vještine, najnovija međunarodna istraživanja pokazuju da bolesnici mogu očuvati svoje jezične vještine do kasnijih faza bolesti, a kognitivna terapija koja uključuje intelektualne aktivnosti poput samostalnog ili zajedničkog čitanja te čitanja naglas može pridonijeti ublažavanju i usporavanju simptoma bolesti. Pored zdravog načina života, simptome mogu odgoditi i redovite mentalne aktivnosti, kao što je rješavanje križaljki, igranje društvenih igara, ali i aktivan društveni život, koji sprečava osjećaj usamljenosti – naglašava Sanjica Faletar Tanacković.

Pored edukacije i senzibilizacije studenata i budućih knjižničara, koja će zasigurno pridonijeti njihovu boljem razumijevanju demencije i uklanjanju društvene stigme, u nastavku projekta, osobe oboljele od Alzheimerove bolesti će se uključiti u društveni i kulturni život zajednice kroz prilagodbu knjižničnih usluga njihovim interesima i potrebama te izradu prilagođenih materijala za čitanje. Zahvaljujući ovom projektu, u tijeku je organizacija specijalne knjižnične zbirke u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, a sadržavat će knjige, slikovnice, radne materijale, društvene igre, senzoričke i druge igračke. Bit će namijenjena osobama oboljelim od Alzheimera i članovima njihovih obitelji te će se koristiti u terapijske i istraživačke svrhe.

– Alzheimerova je bolest zdravstveni i društveni problem sa znatnim ekonomskim posljedicama, čiji utjecaj na suvremeno društvo dramatično raste kao posljedica starenja svjetskog stanovništva. Stoga je važno da donositelji odluka na svim razinama shvate ozbiljnost tog problema kako bismo se zajednički pripremili za bolest koja je već poprimila pandemijske razmjere. A upravo vodeći brigu o svojim najranjivijim građanima, naše društvo može pokazati koliko je napredno – zaključuje Sanjica Faletar Tanacković.