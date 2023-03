Alavit Kemal Kiliçdaroğlu ide na megdan s Erdoğanom

Ujedinjena turska oporbena koalicija dogovorila je jučer da njihov kandidat na predsjedničkim izborima 14. svibnja bude Kemal Kiliçdaroğlu.

Nakon što su gradonačelnici Istanbula i Ankare, Ekrem Imamoglu i Mansur Yavas, pristali biti potpredsjednici Turske u slučaju da na predsjedničkim izborima pobijedi Kemal Kiliçdaroğlu, predsjednik najveće oporbene stranke, socijaldemokratske Republikanske narodne stranke (CHP), predsjednica stranke Dobri (IYI) Meral Akşener vratila se oporbenoj koaliciji, Šestorica za stolom.

Ankete i realnost

Nakon što je Meral Akşener u petak objavila kako njezina stranka Dobri više neće biti dio oporbene koalicije, Šestorica za stolom, turski list Hürriyet, blizak vladajućima, odmah je objavio kako vladajuća Stranka pravde i razvoja vjeruje da će predsjednik Recep Tayyip Erdoğan uvjerljivom većinom pobijediti na predsjedničkim izborima koji će se održati 14. svibnja, ističući kako to mišljenje proizlazi iz zaoštravanja razlika između članova oporbenih stranaka u Turskoj. Napominje da je reizbor Erdoğana gotova stvar, što smatra i velik broj članova Erdoğanove vladajuće stranke. Između ostalog, Hürriyet navodi kako u krugovima vladajuće Stranke pravde i razvoja postoji opći osjećaj da su aktualni događaji okrenuli predstojeće izbore u njihovu korist, što će pridonijeti ponovnom izboru Erdoğana, s većim postotkom glasova, a prevladava uvjerenje da će predsjednički izbori završiti već u prvom krugu.

Prema rezultatima najnovijeg istraživanja javnog mišljenja, koje je provela anketna tvrtka Optimar, čak 43 posto Turaka glasalo bi za Erdoğana na predsjedničkim izborima, a za Kiliçdaroğlua nešto više od 30 posto. Međutim, oporba je uvjerena da su rezultati tih anketa nevjerodostojni i da će oporba sigurno pobijediti na izborima.

Turski novinar i politički analitičar Hassan Tahrawi kazao je za Večernji list da je računica vrlo jasna i jednostavna.

- Republikanska narodna stranka na čijem je čelu Kiliçdaroğlu, tradicionalno dobiva 25 posto, dok stranka Dobri dobiva 15 posto, a kurdske stranke uvijek dobivaju između 12 i 15 posto. i tu je sve jasno. Erdoğan i njegova AKP stranka 14. svibnja izgubit će izbore - vjeruje Tahrawi ističući kako i da nije došlo do dogovora oko zajedničkog kandidata, pristaše Meral Akşener neće glasati za Erdoğana.

Između ostalog, oporba vjeruje da će njezino ponovno ujedinjenje i prihvaćanje gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua, za potpredsjednika s velikim ovlastima u slučaju pobjede Kiliçdaroğlua, donijeti veliku korist s obzirom na to da je Imamoglu, koji je porazio Erdoğana na lokalnim izborima u Istanbulu, jako popularan i po svim anketama, da se on kandidirao, pobijedio bi Erdoğana. Ali, Imamoglu se odbio kandidirati jer je opterećen politički montiranim procesom protiv njega te ga je turski sud osudio na više od dvije godine zatvora uz zabranu političkog djelovanja zbog vrijeđanja javnih dužnosnika. Mnogi analitičari to vide kao Erdoğanov scenarij kojim je uklonio svoga glavnog konkurenta na predsjedničkim izborima.

Pitanje Kurda i Alavita

Kiliçdaroğlu (74), kandidat oporbene koalicije, pripadnik je alavitske manjine, kao i sirijski predsjednik Bashar al-Assad, što bi moglo biti jako važno za izbore s obzirom na to da na području koje je pogodio potres većinom žive Alaviti. Ankete danas daju Erdoğanu veliku prednost, ali ankete su jedno, a konačni rezultati drugo. Naime, prema mišljenju analitičara, Erdoğan računa na to da birači na području koje je pogodio potres, prije svega Kurdi i Alaviti koji tradicionalno glasaju za opoziciju, sada neće ni glasati. Međutim, Alaviti i Kurdi zasigurno će izići na izbore i glasati za Alavita Kiliçdaroğlua.