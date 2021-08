Aladrović najavio smanjenje potpora, kao najizloženije naveo sektore vezane za velika okupljanja

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović najavio je u utorak smanjenje državnih potpora sektorima koji su ostvarili dobre poslovne rezultate te nastavak potpore onima kojima je i dalje najpotrebnija.

"Nije više takva situacija na tržištu rada i u ekonomiji u kojoj moramo imati vrlo intenzivan suport države. Mi smo cijelo vrijeme sa više od 12 milijardi kuna neto podržavali naše poduzetnike i zaposlenike. Bazen onih kojima je ta pomoć potrebna iz naše perspektive se kontinuirano smanjuje", rekao je Aladrović novinarima odgovarajući na pitanje koje će djelatnosti i dalje dobivati potpore obzirom na izmijenjenu epidemiološku situaciju.

Ističući da su ekonomske mjere isključivo u korelaciji s epidemiološkim mjerama, poručio je i da sigurno jedan dio onih koji su 17 mjeseci primali intenzivne potpore od Vlade sada, zbog izmijenjenih ekonomskih okolnosti, mogu nastaviti sami uz zadržavanje radnih mjesta i poslovne supstance te svega što je bilo izloženo u proteklom periodu zbog njihove smanjene poslovne aktivnosti. "Sada je ta aktivnost po svim podacima praktički na razinama iz 2019. godine i određenom segmentu našeg sektora ta pomoć više nije potrebna", kazao je.

Navevši da će i dalje podržavati sve one kojima je to najpotrebnije, najavio je i da će održati još jedan krug konzultacija sa socijalnim partnerima te će do kraja ovog tjedna obavijestiti javnost o tome na koje sektore će se ta pomoć odnositi.

Aladrović je kao najizloženije naveo sektore koji su vezani za izrazito velika okupljanja - organizatore sportskih i kulturnih događaja, event industrija, putničke agencije, dio prijevoza.

"Ostali sektori koji rade u punom kapacitetu, omogućeno im je što zbog dobre turističke sezone, što zbog dobrih ekonomskih pokazatelja poslovna aktivnost na predpandemijskoj razini. Vidimo da njima potpora države kakva je do sada bila više nije nužna i stoga ćemo ići u smanjenje broja sektora kojima će kojima će potpora biti omogućena", izjavio je. Dodao je i da će, ako dođe do dodatnih restrikcija, u što osobno ne vjeruje, biti potpora kao što su bile i do sada.

Aladrović je kazao da svi ekonomski pokazatelji (rast BDP-a, rast broja zaposlenih i sl) daju Vladi za pravo da na taj način kreira ekonomsku politiku. "Mi kao društvo i država prelazimo iz faze očuvanja radnih mjesta u fazu kreiranja radnih mjesta. Do kraja ove godine za kreiranje radnih mjesta osigurali smo više od 500 milijuna kuna, a u idućoj godini gotovo 1,5 milijardi kuna", istaknuo je.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović uručio je u utorak 28 ugovora u vrijednosti većoj od 22,5 milijuna kuna predstavnicima gradova i županija kojima će osigurati školsku prehranu za djecu koja su u riziku od siromaštva.

