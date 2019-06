Ako doista postoje prijetnje, kako to tvrde u Dinamu, treba ih shvatiti ozbiljno

Dinamo je u svom pismu premijeru Andreju Plenkoviću i predsjednici RH Kolindi Grabar-Kitarović upozorio da bi se nad ljudima iz kluba mogla počiniti kaznena djela. Možda ne treba čuditi što je pismo upućeno na najviše adrese, s obzirom na to da je i dosad bilo napada na klupske djelatnike.

Podsjetimo, Zdravko Mamić propucan je u napadu vatrenim oružjem u BiH, trener Dinama 2017. Mario Cvitanović napadnut je palicama pred svojim stanom i nanesene su mu teške tjelesne ozljede, Krešimiru Antoliću, sadašnjem članu Dinamove uprave, zapaljen je automobil... Bilo je još toga, a krivci ni za jedno od tih kriminalnih djela nisu pronađeni. Stoga, još samo adresa predsjednice i premijera ostavlja nekakvu nadu u mogućnost za djelovanje.

‘Sve ste bliže Mirogoju’

U Dinamu ne žele ulaziti u detalje, žele razgovor s čelnicima države da bi im prenijeli svoja saznanja. No, postoje li doista ozbiljne indicije o mogućnosti novih nasilničkih djelovanja prema ljudima, treba ih shvatiti ozbiljno. Sama naznaka da prijetnje dolaze iz kriminalnog miljea upozorava na ozbiljnost i s time se ne treba šaliti. Uostalom, nitko nije vjerovao ni Ivi Pukaniću kad je govorio da će ga smaknuti, pa ga danas više nema među nama. Prijetnjom se može shvatiti i transparent koji je tijekom noći osvanuo pred stadionom – “Sve ste bliže Mirogoju”, uz paljenje fenjera, što je snimila kamera.

U Dinamu upozoravaju da neki ljudi žele nasilu preuzeti klub. Ni to nije vijest od jučer, u krugovima oko Dinama ta priča već dugo traje, ali imena tih koji bi rado preuzeli izdašnu koku nesilicu neće vam reći ni off the record, ni u Dinamu, pa ni oni koji su protiv današnje garniture koja vodi klub i koju bi rado vidjeli kao bivšu. Navodne pretendente na vođenje Dinama nitko ne želi spomenuti da se ne bi vozio u “gepeku” nekog automobila na neko novo zastrašivanje, koje bi prethodilo možda i nečemu još gorem.

Maksimirska koka nesilica sad je željena pasmina. Naime, Dinamo posljednjih godina prodaje igrače za milijunske iznose pa nije sporno da je širi krug onih koji bi omastili brk tim zlatnim jajima. Dinamo nikomu nije bio zanimljiv kad je bio pred stečajem, kad mu je trebalo novca, no sad je priča drukčija, mnogi žele biti za punim stolom, a ne skupljati mrvice koje s njega padnu. Sad kad zagrebački plavi imaju igrače koji na europskom tržištu vrijede stotinu milijuna eura, dosta je onih koji bi htjeli ući u taj vlak pun novca.

Zoran Mamić zacijelo se nije u Dinamo vratio samo zbog toga da ne bude bez posla. Uostalom Zdravko i Zoran Mamić zajedno s Bjelicom radili su na Dinamu koji je ove sezone postigao povijesni rezultat.

– I prošlog ljeta surađivao sam s trenerom Bjelicom, kao vanjski suradnik, i sad se čujemo svaki dan – kazao je mlađi Mamić.

Sprečavanje preuzimanja

Koliko god je znao da će njegov povratak zbog nepravomoćne sudske presude biti negativno dočekan, vjerojatnije je da je mlađi Mamić došao da bi lakše odbijao moguće napade na klub. I zacijelo nije slučajno istog dana kad je ponovno inauguriran na mjesto Dinamova sportskog direktora, iz Dinama poslano spomenuto pismo predsjednici i premijeru. Zoran Mamić svojim prisustvom i autoritetom u nogometnim krugovima bitno utječe na to da se ne dogodi mirno preuzimanje kluba od treće strane, a pismom se pokušava spriječiti da to preuzimanje bude nasilno. I da netko ne strada, što bi bilo tragično.