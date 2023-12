'Akcija pumpa': Izrael razmatra potapanje svih Hamasovih tunela

Izrael je razvio velik sustav crpki koje bi se mogle koristiti za poplavljivanje tunela ispod Pojasa Gaze da se iz njih istjeraju borci militantne skupine Hamas, izvijestio je Wall Street Journal, citirajući američke dužnosnike.

Skriveni duboko u zemlji

Izraelska vojska bezuspješno je pokušala uništiti sustav Hamasovih tunela ispod Pojasa Gaze s najsuvremenijim raketama teškima i dvije tone koje im je isporučio SAD, kako bi postigli svoj cilj uništenja i iskorjenjivanje Hamasa i ostalih militantnih skupina. U studenome je izraelska vojska dovršila postavljanje najmanje pet crpki oko kilometar i pol od izbjegličkoga kampa Al-Shati, koje bi mogle uliti tisuće kubnih metara vode po satu u tunele i potopiti ih u samo nekoliko tjedana. Međutim, Wall Street Journal piše da nije jasno misli li Izrael koristiti crpke prije nego li se oslobode svi taoci. Hamas je ranije poručio da ima zarobljenike skrivene na “sigurnim mjestima i u tunelima”. Vojni analitičari uvjereni su da je bez uništenja Hamasovih tunela, odnosno grada ispod zemlje, Izrael ne može postići svoje ciljeve.

Wall Street Journal kaže da je dužnosnik izraelske vojske odbio komentirati plan o poplavljivanju, no navode njegov citat: “Izraelska vojska radi na tome da spriječi Hamasov teror na različite načine, upotrebom raznovrsnih vojnih i tehnoloških alata.”

Izrael je prvi put SAD o toj mogućnosti obavijestio prošli mjesec, navodi Wall Street Journal, kazavši da dužnosnici tada nisu znali koliko je vlada premijera Benjamina Netanyahua blizu izvršenja toga plana. Glasnogovornik izraelske vlade Eylon Levy kazao je da je izraelska vojska opkolila i uništila kamp Jabalia i gađala tamošnje uporište Hamasa, ali da nisu postigli poželjne rezultate.

”Hamas se skriva duboko u zemlji, što je jedinstveno i teško ih je uništiti”, kazao je Levy. Britanske novine Financial Times pozivaju se na izraelske visoke vojne izvore koji kažu kako procjene izraelske vojske pokazuju da je Hamasova mreža tunela u Gazi veća od mreže londonske podzemne željeznice te da riječ “tuneli” ne opisuje ono što je Hamas stvorio ispod Pojasa Gaze, već su to “podzemni gradovi”. Kako navodi Financial Times, izraelska vlada ulaže velike resurse u pronalaženje rješenja za uništavanje tih tunela, ali taj proces nalikuje znanstvenoj fantastici.

”Primili smo 320 milijuna dolara američke pomoći od 2016. za borbu protiv tunela, ali bezuspješno”, među ostalim stoji u tekstu Financial Timesa.

Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS

Izraelska vojska napada ciljeve blizu grada Kan Junisa na jugu Gaze. Ranije su deseci izraelskih tenkova napredovali prema južnom Pojasu Gaze i primijećeni su u blizini Kan Junisa. Očevici su također uočili oklopne transportere i buldožere. Izraelska je vojska u nedjelju objavila da proširuje svoju kopnenu kampanju na “sva područja” Pojasa Gaze, što je potaknulo ponovne pozive Izraelu da zaštiti palestinske civile dok napada Hamas i ostale militantne skupine.

Sve jača bombardiranja

Humanitarne organizacije govore o “nepodnošljivoj patnji” civilnog stanovništva. Dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Pojasu Gaze Richard Peeperkorn kaže da je situacija ondje svaki sat sve gora, a Izrael je pojačao bombardiranje na jugu palestinske enklave.

– Bombardiranje je posvuda intenzivnije, uključujući ovdje u južnim područjima, Kan Junisu i čak Rafahu – kazao je Peeperkorn, ističući da je humanitarna pomoć koja stiže u Gazi “znatno premala” i da je WHO jako zabrinut zbog ranjivosti zdravstvenog sustava u gusto napučenoj enklavi, jer se sve više ljudi seli na jug ne bi li pobjegli pred bombardiranjem.

– Želim jasno naglasiti da je humanitarna katastrofa sve veća – rekao je. UNICEF upozorava da “sigurne zone” koje je Izrael proglasio u Gazi ne ispunjavaju osnovne zahtjeve.

– Bez vode, bez kanalizacije, bez skloništa, takozvane sigurne zone riskiraju da postanu zone bolesti – rekao je glasnogovornik UNICEF-a James Elder.