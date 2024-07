Adrenalinska atrakcija završila tragedijom: Majka dvoje djece poginula nakon 'katapultiranja' s zračnog jastuka u moru

Strašna tragedija dogodila se 11. srpnja na otoku Olango u Filipinima, kada je Filipinka Catherine Egam Mcewan (43) izgubila život uslijed nesreće na ljetovanju u resortu Pinky‘s Floating Cottage u gradu Lapu-Lapuu. Naime, Mcewan je prilikom isprobavanja golemog jastuka na napuhavanje, koje kombinira funkcije klackalice i katapulta, nesretnim slučajem pala na glavu i slomila vrat, piše Daily Mail.

Na tragičnoj snimci incidenta, koja je uznemirujućeg sadržaja i dostupna na linku , može se vidjeti trenutak kada je Mcewan nakon lansiranja iz zraka umjesto u more pala na jastuk i ozlijedila se. Nakon pada, Mcewan otkotrljala se u more, gdje su joj spasitelji, među kojima i 21-godišnji djelatnik resorta Jay Paul Ontong, pružili pomoć. Unatoč brzoj intervenciji, Mcewan je prebačena u Memorijalni klinički bolnički centar Vicente Sotto u Cebu Cityju, gdje je bila u komi sve do 19. srpnja, kada je preminula.

Prema informacijama, osoba koja je "lansirala" Mcewan bila je djelatnik resorta Pinky‘s Floating Cottage. Catherine Egam Mcewan je na ljetovanje došla sa suprugom Kenom Mcewanom i njihovo dvoje djece. Ken Mcewan oprostio se od svoje supruge putem emotivne fotografije obitelji.

U osmrtnici je navedeno da je Mcewan preminula od "ozljede kralježnice zadobivene tijekom prakticiranja ekstremnih vodenih sportova". Resort Pinky‘s Floating Cottage bio je privremeno zatvoren 21. srpnja, dok su vlasnici objavili da će snositi troškove liječenja i pogreba Catherine Egam Mcewan, piše Daily Mail.

VEZANI ČLANCI:

>>> Mir i spokoj: Ovo su najljepše skrivene plaže Jadrana!