Otvoren novi hotel u Zagrebu: Ima 163 sobe, a udaljen je samo 20 minuta od aerodroma

U Zagrebu je svečano otvoren Novotel, prvi hotel ovog renomiranog brenda globalne hotelijerske grupacije Accor u Hrvatskoj. Smješten na istočnom ulazu u grad, Novotel Zagreb sa 163 sobe predstavlja idealno odredište za poslovne putnike, obitelji, ali i sve one koji žele istraživati ljepote Zagreba. Udaljen je samo 20 minuta od Zračne luke Franjo Tuđman i 15 minuta od centra grada, hotel s 4* postavlja nove standarde na tržištu.

Novotel Zagreb je hotel razvijen u suradnji s hrvatskom tvrtkom Rox d.o.o., koja je uz pomoć EU fondova osigurala sredstva za izgradnju i opremanje objekta. Ova suradnja između globalnog brenda Accor i lokalne tvrtke ROX ključna je za uspjeh projekta te predstavlja početak širenja ROX-a na područje ugostiteljskog turizma.

Interijer hotela, inspiriran prirodnim materijalima, nudi opuštajuću i ugodnu atmosferu. Gostima su na raspolaganju wellness zona s teretanom i saunom, a panoramski pogled na grad može se uživati s terase. Sadržaji hotela uključuju restoran, lounge bar s globalno inspiriranim jelima, te šest fleksibilnih konferencijskih dvorana s najnovijom tehnologijom, idealnih za poslovne događaje i privatna okupljanja.

Hotel također nudi sveobuhvatan skup usluga za obitelji, poslovne korisnike i turiste, uključujući obiteljske zone, prostrane sobe i prostor za rad. Uz podzemnu garažu i vanjski parking, Novotel se savršeno uklapa u modernu hotelijersku ponudu Zagreba. Suradnja s tvrtkom ROX označava početak nove ere za Novotel u Hrvatskoj, a očekuje se da će ovaj hotel doprinositi razvoju turističke i poslovne ponude Zagreba.