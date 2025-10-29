Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 7
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
GRUPA ACCOR STIGLA U HRVATSKU

Otvoren novi hotel u Zagrebu: Ima 163 sobe, a udaljen je samo 20 minuta od aerodroma

Booking.com
VL
Autor
Večernji.hr
29.10.2025.
u 23:10

Novotel Zagreb je hotel razvijen u suradnji s hrvatskom tvrtkom Rox d.o.o., koja je uz pomoć EU fondova osigurala sredstva za izgradnju i opremanje objekta

U Zagrebu je svečano otvoren Novotel, prvi hotel ovog renomiranog brenda globalne hotelijerske grupacije Accor u Hrvatskoj. Smješten na istočnom ulazu u grad, Novotel Zagreb sa 163 sobe predstavlja idealno odredište za poslovne putnike, obitelji, ali i sve one koji žele istraživati ljepote Zagreba. Udaljen je samo 20 minuta od Zračne luke Franjo Tuđman i 15 minuta od centra grada, hotel s 4* postavlja nove standarde na tržištu.

Novotel Zagreb je hotel razvijen u suradnji s hrvatskom tvrtkom Rox d.o.o., koja je uz pomoć EU fondova osigurala sredstva za izgradnju i opremanje objekta. Ova suradnja između globalnog brenda Accor i lokalne tvrtke ROX ključna je za uspjeh projekta te predstavlja početak širenja ROX-a na područje ugostiteljskog turizma.

Interijer hotela, inspiriran prirodnim materijalima, nudi opuštajuću i ugodnu atmosferu. Gostima su na raspolaganju wellness zona s teretanom i saunom, a panoramski pogled na grad može se uživati s terase. Sadržaji hotela uključuju restoran, lounge bar s globalno inspiriranim jelima, te šest fleksibilnih konferencijskih dvorana s najnovijom tehnologijom, idealnih za poslovne događaje i privatna okupljanja.

Hotel također nudi sveobuhvatan skup usluga za obitelji, poslovne korisnike i turiste, uključujući obiteljske zone, prostrane sobe i prostor za rad. Uz podzemnu garažu i vanjski parking, Novotel se savršeno uklapa u modernu hotelijersku ponudu Zagreba. Suradnja s tvrtkom ROX označava početak nove ere za Novotel u Hrvatskoj, a očekuje se da će ovaj hotel doprinositi razvoju turističke i poslovne ponude Zagreba.

Ključne riječi
Zagreb hotel

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja