Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
PUNO JE OZLIJEĐENIH

25.000 ljudi naguralo se u hram u koji stane 2000: Nastao stampedo, najmanje devet poginulih

Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
01.11.2025.
u 12:56

Do 25.000 vjernika je ušlo u hram koji ih može prihvatiti tek oko 2000, što je dovelo do nesreće, kazao je državni ministar

Najmanje devet osoba je poginulo u stampedu nastalom u hramu u južnoj indijskoj saveznoj državi Andhra Pradesh rano u subotu, rekao je državni dužnosnik, a nekoliko ljudi je ozlijeđeno. Stampedo je nastao kada se mnoštvo vjernika okupilo u hramu Sri Venkateswara Swamy u gradu Srikakulam na Ekadashi, koji hinduisti smatraju sretnim danom, kazao je Pawan Kalyan, zamjenik čelnika savezne države. "Provest će se istraga o tragičnom incidentu", rekao je Kalyan u priopćenju, dodajući da hramom upravljaju privatne osobe te da je preminulo devet ljudi.

Do 25.000 vjernika je ušlo u hram koji ih može prihvatiti tek oko 2000, što je dovelo do nesreće, kazao je državni ministar Anam Ramanarayana Reddy dok je okružnim dužnosnicima naloženo da ozlijeđenima osiguraju liječničku pomoć. Dosad je zabilježeno ukupno 18 ozlijeđenih, kazao je Swapnil Dinkar Pundkar, dužnosnik okruga Srikakulam, a dva kritično ozlijeđena pacijenta su premještena u bolnicu radi liječenja.

Vlada će isplatiti naknade od 200.000 rupija (oko 1950 eura) obiteljima poginulih i 50.000 rupija (oko 488 eura) obiteljima ozlijeđenih, kazao je premijer Narendra Modi u objavi na društvenoj platformi X.

Ključne riječi
Stampedo hram Indija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Veliki broj građana u Novom Sadu, dočekuje studente
Video sadržaj
23
DAN D?

Srbija naelektrizirana, Novi Sad je dupkom pun, dogodilo se ono što Vučić ni u najgorem scenariju nije mogao zamisliti

Na komemorativni skup, koji će se održati povodom prve godišnjice, dolaze nepregledne kolone ljudi koje pristižu još od sinoć. Ni prekid željezničkog prometa nije ih spriječio da dođu. Moglo bi se reći da ih je, uz to, i poprilično omalovažavajuće izjave predsjednika države u danima uoči događaja još više motivirale da dođu u Novi Sad

Učitaj još

Kupnja