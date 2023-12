100 najbogatijih ljudi u regiji: Srpski tjednik sastavio listu, na prva tri mjesta Hrvati

Mediji svako malo razne liste najbogatijih ljudi Europe ili svijeta koje biraju po različitim kriterijima. U novogodišnjem dvobroju srpski tjednik “Nedeljnik” donio je listu 100 najbogatijih ljudi regije. Ono što je vidljivo odmah na početku je da listom dominiraju tri kompanije iz Hrvatske, a autor navodi kako su se na listi dogodile velike promjene.

Prema "Nedeljniku" najbogatiji ljudi u regiji su Silvio i Robert Kutić i Izabel Jelenić, inače vlasnici hrvatske IT kompanije "Infobip" za koju kažu da se vrijednost te kompanje za godinu dana povećala za skoro 807,6 milijuna eura i sada iznosi 3,307 milijardi eura.

Drugo mjesto na ovoj listi zauzima vlasnik Agram grupe Dubravko Grgić, čija se vrijednost procjenjuje na 3,12 milijardi eura. Na trećem mjestu ovogodišnje liste je mjestu tvrtka Rimac Bugatti koja je u vlasništvu Mate Rimca. Vrijednost kompanije Mate Rimca procjenjuje sse na 3,04 milijardi eura.

Iz Nedeljnika navode kako su listu 100 najbogatijih u regiji pripremili eksperti dviju renomiranih konsultantskih firmi koji rade na berzi u New Yorku koji su koristili najmjerodavnije multiplikatore "Stern School of Business – New York University" kao i da su se u analizu uključili i rezultate tržišnih transakcija u regiji i svijetu.

U pripremili liste uzeti su u obzir kvalitetni podaci kao što su promet, EBITDA, neto profit, kalkulirana je takozvana keš konverzija, pravljene su komparacije u istoj industriji među sličnim tvrtkama kao i akumulirani nereinvestirani profit.

