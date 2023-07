10 najzločestijih žena u povijesti: Partnera je masakrirala i ispekla pa 'pečenje' servirala djeci

Premda su mnogi skloni usredotočiti se na zle muškarce u svijetu i zaboraviti neke od istinski zlih žena koje su živjele, internetska stranica Listverse nadam se da će to ispraviti ovim popisom. Ne samo serijske ubojice, autori objave nanizali su i druge opake i opasne žene koje su prouzročile tragedije u životima mnogih ljudi. Ovo je njihov top 10 najzločestijih žena u povijesti.

Na desetom mjestu ove neslavne ljestvice smjestila se engleska kraljica Mary I (1516. - 1558.), jedino dijete Henrika VIII i Katarine Aragonske koje je preživjelo djetinjstvo. Okrunjena nakon smrti Edwarda VI. i uklanjanja kraljice Lady Jane Grey, Mary je uglavnom zapamćena po privremenom i nasilnom vraćanju Engleske katolicizmu. Mnogi istaknuti protestanti pogubljeni su zbog svojih uvjerenja koja su dovela do nadimka "Krvava Mary". U strahu od vješala 800 protestanata napustilo je zemlju i nisu se mogli vratiti do njezine smrti.

Sljedeća, deveta, na ljestvici je Myra Hindley (1942. - 2002.), odgovorna za "Moors ubojstva" koja su se dogodila u području Manchestera u Britaniji od 1963. do 1965. godine. Skupa sa suprugom, ova su dva čudovišta proglašena odgovornima za otmicu, seksualno zlostavljanje, mučenje i ubojstvo troje djece mlađe od 12 i dvoje tinejdžera, u dobi od 16 i 17 godina. Ključ pronađen u Myrinom posjedu doveo je do inkriminirajućih dokaza pohranjenih u depou za prtljagu na Glavnom kolodvoru u Manchesteru. Dokazi su uključivali snimku jedne od žrtava ubojstva kako vrišti dok su je Hindley i Brady silovali i mučili. U posljednjim danima prije zatvaranja razvila je bahati i arogantan stav koji je postao njezin zaštitni znak. Policijski službenici svjedočili su o prizorima dok je, naslonjena na zgradu suda u usta trpala slatkiše, djelujući posve ravnodušno.

Zlo je oko sebe sijala i Isabela I. Kastiljska (1451. - 1504.), poznata i kao Izabela I. od Španjolske, dobro poznata kao pokroviteljica Kristofora Kolumba. Kao dio težnje za ujedinjenjem Španjolske, Izabela je imenovala Tomása de Torquemadu za prvog glavnog inkvizitora, a tijekom njezine vladavine provođeni su edikti o protjerivanju ili obraćenju Židova i muslimana. Španjolsku je napustilo otprilike 200.000 ljudi, a one preostale koji su odabrali obraćenje naknadno je progonila njezina inkvizicija.

Beverly Allitt (rođena 1968.) koju su nazivali i "Anđeo smrti”, jedna je od najpoznatijih britanskih serijskih ubojica. Radeći kao medicinska sestra na pedijatriji, odgovorna je za ubojstvo četvero djece i teške ozljede petero drugih za koje je skrbila, odnosno, trebala skrbiti. Kad su bile dostupne, koristila je injekcije inzulina ili kalija za ubrzavanje srčanog zastoja ili je djecu jednostavno gušila. Iako je osuđena za smrt ili ranjavanje u devet slučajeva, Allit je napala 13-ero djece u razdoblju od 58 dana prije nego što je uhvaćena na nedjelu. Allit nikada nije govorila o motivima svojih zločina, ali Munchausenov sindrom uvelike objašnjava njezine postupke. Ovaj poremećaj osobnosti uključuje obrazac zlostavljanja ili ozljeđivanja nekoga o kome skrbite kako biste privukli pozornost (Alitt je kao dijete bila poznata po tome što je nosila zavoje i gips preko rana, ali nije dopuštala da ih se pregleda).

Na šestom mjestu je Belle Gunness (1859. - 1908.), jedna od "najproduktivnijih" američkih serijskih ubojica. Visoka 1,83 metara i teška 91 kilogram, bila je naoko impozantna i moćna žena norveškog podrijetla. Vjerojatno je u različito vrijeme ubila oba muža i svu svoju djecu, ali je sigurno da je ubila većinu svojih udvarača, momaka i svoje dvije kćeri, Myrtle i Lucy. Motiv je bio pohlepa, čista i jednostavna: police životnog osiguranja i imovina ukradena od njezinih udvarača, u čemu je vidjela izvor prihoda. Većina izvještaja govori o više od 20 njezinih žrtava tijekom nekoliko desetljeća, a neki tvrde da je likvidirala više od 100 ljudi.

Čisto zlo bila je i Mary Ann Cotton (1832. - 1873.) još jedna uspješna serijska ubojica, starija od Belle Gunness 30 godina. Udavši se s 20 godina za Williama Mowbraya, mladenci su se nastanili u Plymouthu, u Devonu, kako bi osnovali svoju obitelj. Par je imao petero djece, od kojih je četvero umrlo od ‘želučane groznice i bolova u želucu.’ S godinama, činilo se da ih prati tragedija jer je rođeno još troje djece, pa umrlo to troje djece. William je ubrzo slijedio svoje potomke, umirući od "crijevnog poremećaja" u siječnju 1865. godine, a osiguravajuća kuća British Prudential odmah je isplatila dividendu od 35 funti i obrazac je uspostavljen. I njezin drugi muž, George Ward, umro je od crijevnih problema, kao i jedno od njezino dvoje preostale djece. Moć tiska, sila s kojom se uvijek mora računati, sustigla je Mary Ann. Lokalne novine otkrile su da je Mary Ann, dok se selila po sjevernoj Engleskoj, izgubila tri muža, ljubavnika, prijatelja, majku i desetak djece, a svi su umirali od želučane groznice. Obješena je u zatvoru okruga Durham, 24. ožujka 1873., zbog ubojstva trovanjem arsenom. Umrla je polako, zahvaljujući sporoj ruci dželata.

Ilse Koch (1906. - 1967.), poznata i pod zloglasnim nadimkom "vještica iz Buchenwalda" bila je supruga Karla Kocha, zapovjednika koncentracijskih logora Buchenwald od 1937. do 1941. i Majdanek od 1941. do 1943. godine. Opijena apsolutnom vlašću koju joj je osigurao suprug, uživala je u mučenju i opscenosti. Ozloglašena je po svojim morbidnim suvenirima, osobito tetovažama skinutim s ubijenih logoraša. Nakon što je 1940. izgradila zatvorenu sportsku arenu, s 250.000 maraka ukradenih od zatvorenika, Ilsa je unaprijeđena u Oberaufseherin ili "glavnu nadglednicu" nekolicine čuvarica u Buchenwaldu. Počinila je samoubojstvo objesivši se u ženskom zatvoru Aichach 1. rujna 1967. godine.

Treća na ljestvici žena koje su svojim zlodjelima opravdale reputaciju najvećeg zla među ženama je Irma Grese (1923. - 1945.), još jedan proizvod nacističkog "konačnog rješenja". Poznata i kao "kučka iz Belsena" bila je čuvarica u koncentracijskim logorima Ravensbrück, Auschwitz i Bergen-Belsen. Prebačena u Auschwitz 1943. (jer je pokazala poseban entuzijazam i predanost poslu), do kraja godine je unaprijeđena u višu nadzornicu, drugu ženu po rangu u logoru. Zadužena za više od 30.000 židovskih zatvorenica, uživala je u svom poslu. Njezin je "rad" uključivao divljanje nad zatvorenicima od strane njezinih dresiranih i izgladnjelih pasa, seksualni ekscesi, samovoljna strijeljanja, sadistička premlaćivanja pletenim bičem i odabir zatvorenika za plinsku komoru. Uživala je u fizičkom i emocionalnom mučenju i obično je nosila teške čizme i pištolj kako bi lakše provodila svoj bolesni naum.

Katherine Knight, rođena 1955., prva je Australka koja je osuđena na doživotnu kaznu bez pomilovanja. Imala je povijest nasilja u vezama. Jednom od svojih bivših muževa zgnječila je zubnu protezu i pred njegovim očima prerezala grkljan osmotjednom psiću drugog muža. Tijekom veze s tadašnjim partnerom Johnom Priceom postala je poznata javnosti nakon njezina uhićenje zbog nasilja koje je okončano tako što je nasmrt izbola tog muškarca mesarskim nožem. Uboden je najmanje 37 puta, i sprijeda i straga, u vitalne organe. Zatim mu je oderala kožu i objesila “odijelo” na okvir vrata u dnevnoj sobi, odrezala mu glavu i stavila je u lonac za juhu, ispekla mu zadnjicu i pripremila umak i povrće uz “pečenje.” Tako pripremljen "obrok" namijenila je njegovoj djeci, no morbidnu osvetničku poruku otkrila je policija prije nego što su djeca stigla kući.

Uvjerljivo najveće žensko zlo tijekom povijesti, prema izboru internetske stranice Listverse, bila je grofica Elizabeth Bathory (1560. - 1614.) koja se smatra najozloglašenijim serijskim ubojicom u mađarsko-slovačkoj povijesti. Godinama su kružile glasine o nestalim seljankama kojima je najprije nudila dobro plaćeni posao u dvorcu, a potom ih nitko nikad više nije vidio. Jedna od tih glasina doprla je do ušiju kralja Matije II., koji je poslao skupinu ljudi u golemi dvorac Csejthe. Muškarci su pronašli jednu djevojku mrtvu i jednu na samrti. Jedan je čovjek pronađen ranjen, a ostali zatvoreni. Opisani zločini, prikupljeni iz iskaza svjedoka, uključuju i teška premlaćivanja u duljem vremenskom razdoblju, korištenje igala, spaljivanje ili sakaćenje ruku, ponekad i lica i genitalija, griženje mesa s lica, ruku i drugih dijelova tijela te izgladnjivanje žrtava. Ukupan broj žrtava broji se u stotinama, tijekom razdoblja od 25 godina. Zbog svog društvenog statusa nikad nije izvedena pred sud, već je do smrti ostala u kućnom pritvoru u jednoj sobi. Ideja da se grofica kupala u krvi svojih žrtava je folklor i jedna je od rijetkih stvari koje nije učinila, no i bez ovog "detalja" njezini su slučajni i previše zastrašujući.

