NASA u potrazi za novim astronautima: Evo koje uvjete treba ispuniti

NASA je u potrazi za kandidatima za svoje buduće misije koje uključujuću odlazak na mjesec do 2024. godine. Prijave su otvorene od 2. do 31. ožujka, a potrebno je zadovoljiti nekoliko uvjeta.

Nacionalnost

Od 1960-ih NASA je izabrala 350 kandidata koje obučava za astronaute, a prvi uvjet koji su oni trebali ispuniti, isto kao što i budući kandidati moraju, jest posjedovanje američkog državljanstva. Mogućnost imaju i oni s dvojnim državljanstvom od kojeg je jedno američko, piše BBC.

Need some space? We’ve got the job for you! 👩‍🚀🚀🌕



We’re accepting applications March 2-31 for the next class of #Artemis Generation astronauts. Find out if you have what it takes to #BeAnAstronaut: https://t.co/vwvSH5hz1T pic.twitter.com/mmZ3QYwYut