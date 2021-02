NASA-in rover poslao prve slike u boji s Marsa

NASA-in rover Perseverance koji je u četvrtak navečer po srednjoeuropskom vremenu sletio na Mars poslao je na Zemlju prve fotografije u boji. Uspješno slijetanje označilo je početak višegodišnje potrage za dokazima drevnog mikrobiološkog života na Crvenom Planetu.

Spomenutu sliku objavila je NASA na Twitter računu koji je posvećen upravo roveru, kao i njegovoj misiji 'Mars 2020'

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04