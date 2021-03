Zvezda slavila na Gripama, Split se sjajno držao do same završnice treće četvrtine

U susretu 20. kola regionalne košarkaške ABA lige Split je na Gripama izgubio od Crvene zvezde sa 60:71.

U prvom dijelu prvenstva "Žuti" su u Beogradu bili nadomak senzacije, izgubili su tijesno 78:76. Ovoga puta Split se dobro držao do same završnice treće četvrtine kada su gosti pobjegli na +5 (54-:9), a potom na otvaranju zadnje dionice otišli do +8 (59:51).

Do kraja susreta Split je u dva navrata smanjio na pet koševa zaostatka, ali više od toga nije išlo. Gosti su na koncu slavili sa 71:60.

Beogradski sastav je do pobjede vukao Corey Walden sa 24 koša, dok je Ognjen Dobrić postigao 12 koševa.

Kod Splićana Marko Luković i Mateo Kedžo postigli su po 12 poena, a Roko Leni Ukić 11 koševa uz šest asistencija.

Zvezda sada ima skor 15-2, a Split šest pobjeda i 14 poraza. Vodi Mornar sa skorom 16-4. Cibona je na 7-11, a Zadar 6-11.