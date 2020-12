Zubac se uspio nametnuti novom treneru u novoj sezoni punoj stranaca

Pobjedama Clippersa nad prvacima Lakersima (116:109) i Netsa nad Warriorsima (125:99) započela je nova NBA sezona u kojoj će igrati 107 internacionalaca iz 41 zemlje. No treba reći da taj broj uključuje i rekordnih 17 Kanađana koji se vode kao stranci, a oni to skoro pa nisu jer je riječ o prekograničnoj ligi u kojoj igra i klub iz Kanade (Toronto). No kada se kanadski košarkaši već tako vode, može se ustvrditi da je ovo sedma uzastopna sezona u koju je krenulo minimalno 100 stranih igrača pri čemu svaki od 30 klubova ima barem jednog internacionalca. A u njihovim sastavima čak je 11 košarkaških velemajstora koji su stekli status All-Star igrača.

Klub s najviše uvezenih igrača ove će sezone biti Washington sa sedmoricom internacionalaca. Nakon toga slijede Dončićev Dallas i Jokićev Denver s po šest stranih igrača. Po pet “dotepenaca” imaju New Orleans, Toronto i Oklahoma.

Ono što internacionalcima dodatno daje na vrijednosti jesu i rezultati ankete provedene među glavnim menadžerima svih 30 klubova i koji su upravo Luku Dončića i Giannisa Antetokounmpa ocijenili kao najveće kandidate za najkorisnijeg igrača lige. A dotični fenomeni su i najpoželjniji igrači NBA lige jer bi, kada bi ih mogli ovog časa dovesti, bili prvi izbor za 43 posto anketiranih GM-ova.

Najviše stranaca, od neameričkih zemalja, dala je Francuska, čak devet. Australsku putovnicu ima osam NBA igrača, a slijede Srbija i Njemačka sa po šest igrača u najjačem klupskom natjecanju na svijetu.

Nakon što su se Ante Žižić i Dragan Bender odlučili preseliti u Europu i nakon što je Mario Hezonja dobio otkaz u Memphisu, Hrvatska je ostala na četiri NBA igrača – na Bogdanoviću, Šariću, Šamaniću i Zubcu.

A 215 centimetara visoki centar Zubac dao je zapažen doprinos pobjedi svojih Clippersa u velikom gradskom derbiju protiv Lakersa. Čitlučanin je tako pridonio da večer prstenovanja prvaka Lakersa ne prođe u posve slavodobitničkom ozračju. Ivica je igrao 26 i pol minuta pri čemu je upisao 11 koševa (uz šut iz igre 4-5), šest skokova (tri napadačka) te po jednu asistenciju, osvojenu loptu i blokadu. Već u prvoj utakmici Zubac je novom treneru Tyronu Lueu dokazao da može na njega najozbiljnije računati, a suigrače je oduševio blokiravši LeBrona Jamesa u posljednjoj četvrtini.

Ovom broju od 107 internacionalaca treba dodati i onih 10 igrača iz osam zemalja koji su na dvosmjernim ugovorima što znači da će krenuti u sezonu kao igrači momčadi razvojne G lige ali, po pozivu, mogu igrati i za NBA momčadi i to do 50 utakmica.

Da se trend internacionalizacije NBA lige nastavlja, vidi se i po činjenici da je na ovogodišnjem draftu izabrano 13 internacionalaca. Sedam u prvoj rundi i šestorica u drugoj.

Posebna zanimljivost je ta što je devetorici igrača s posljednjeg drafta barem jedan roditelj iz Nigerije i što 30 aktualnih NBA igrača ima barem jednog roditelja iz Afrike.

Prvi put u posljednjem desetljeću počelo se i službeno pričati o mogućnosti proširenja lige. U tržišnim okolnostima kakve trenutačno jesu vlasnicima aktualnih klubova odgovaralo bi da podijele dvije milijarde dolara koliko bi, zajednički, morali uplatiti novi klubovi, primjerice, iz Seattlea i Las Vegasa ili pak Ciudad de Méxica.