Zrinjski izgubio i ispao od Europe, koštale ga glupe pogreške

Nogometaši Zrinjskog poraženi su na gostovanju kod AZ Alkmaara u sklopu skupne faze Konferencijske lige. Plemići su minimalno poraženi nakon udarca s bijele točke. Sve do tog trenutka Nizozemci nisu iz igre uspijevali probiti obranu Zrinjskog koja je djelovala dobro sve do spomenutog pogotka. Zrinjski u napadu nije napravio gotovo ništa, domaći su cijelo vrijeme imali bolji pritisak, izveli su više od 20 kornera, ali su Mostarci i uz sve to, uz malo sreće mogli do boda protiv objektivno znatno boljeg protivnika.

Od početka utakmice domaći su nastojali stisnuti Zrinjski. Mostarci su se dosta mučili, a odmah je bilo jasno kako su tu došli s idejom da prvenstveno spase svoju mrežu. U prvih 45 minuta nije bilo pravih prilika, piše Vecernji.ba.

Zrinjski se dobro branio

Prilike koje su se i dogodile imali su domaći, ali daleko je to bilo od situacija koje nalikuju na golove. Zrinjski je u Alkmaaru praktički postavio bunker, s dvostrukim bokovima. Jasno je bilo da Mostarci žele zatvoriti brza krila AZ-a. Zrinjski je utakmicu počeo u sastavu: Marić - Radić, Senić, Ćorluka, Malekinušić - Ivančić, Zlomislić, Bradarić, Ćuže, Hrvanović - Bilbija. U ovakvom sustavu Malekinušić je igrao lijevog beka, pomagao mu je Ćuže. Zrinjski je na trenutke imao 5 - 6 igrača u zadnjoj liniji. Samim time Zrinjski je teško izlazio u napad, imao je tek nekoliko napada koji su možda mogli donijeti prilike, ali sve je ostalo na tomu. Zrinjski se u prvom dijelu dobro branio. Uspio je obraniti 10 kornera, Mostarci su praktički svoj prvi prekršaj napravili u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Ipak, Plemića zapravo nije ni bilo u napadu, dojam je bio kako im je glavni cilj obraniti svoju mrežu, dok su reagirali u napadu ako im se pružila prilika za nešto više. Takav stil igre, naravno, iziskivao je mnogo fizičke potrošnje. Već u prvom dijelu domaći nogometaši bili su malo nervozni, ali nisu odstupali od igre posjeda i pritiska.

U 11. minuti Pavlidis je pokušao glavom, ali je to bio prelagan udarac za vratara Marića. U 22. minuti odigrao se sporni trenutak. Malekinušić je u posljednji trenutak pokušao ući u blok, uklizao je i lopta ga je slučajno pogodila u ruku. Nakon trominutne VAR provjere sudac je ipak pokazao da ta situacija nije za najstrožu kaznu. Prilike zatim nije bilo do 37. minute. Poku je tada pokušao biti opasan, ali samo pokušao. Lopta je otišla daleko pored gola. U 45. minuti Pavlidis se dobro otvorio, ali je otišao previše u stranu, uslijedio je udarac, no i ta je lopta otišla znatno pored gola. Na odmor se otišlo bez golova.

U nastavku smo pratili sličnu utakmicu. Domaći su bili ti koji su imali posjed lopte i veći pritisak. Ipak, i dalje se nisu nametali kroz igru. Sugawara je šutirao nerezonski nakon slobodnog udarca preko gola. Slični su bili i pokušaji Mihailovića i Clasieja koji nisu bili ni blizu mete. Ipak, Zrinjski je pokleknuo u 59. minuti. Nije to bilo iz igre, nego s bijele točke. Zabio je lijepo Pavlidis, njegov udarac bio je neobranjiv.

Glupe pogreške

Ipak, tom golu AZ-a prethodile su dvije glupe pogreške nogometaša Zrinjskog. Prvo je Zlomislić pokušao graditi jednu loptu na dijelu terena na kojem vezni nogometaš to ne bi trebao raditi, pogotovo ne onako kako je on to uradio kada je predao loptu koja je bila pod njegovom kontrolom. Uslijedila je brza akcija AZ-a po krilu. Ćuže je, u želji da ga dostigne, Pavlidisa isto tako neoprezno sapleo u svom kaznenom prostoru. Bio je to mali kontakt, ali i zasluženi kazneni udarac. Nakon primljenog gola domaći su postali još malo goropadniji. U 71. minuti domaći su opet prijetili. Marić je spasio svoju mrežu nakon sjajne akcije koju je pokušao na najbolji način završiti Mihajlović. U nastavku akcije opet je neugodni Pavlidis pokušao napraviti pometnju, ali je bio u zaleđu... Zrinjski je prvu priliku imao u 80. minuti praktički slučajno. Ćorluka je pokušao probiti stranu i iz kontakta ubaciti pred gol. Ipak, lopta mu je malo prešla preko noge i zamalo je završila u mreži. Domaći vratar Ryan je bio budan. Nakon što su Mostarci ipak pokušali ganjati loptu, domaći su se tome lako oprli uz kvalitetan posjed lopte. U Zrinjskom su pokušali izmjenama osvježiti momčad, dojam je kako je to bila kasna reakcija. Do kraja utakmice Mostarci nisu uspjeli šokirati domaće.

ALKMAAR - Stadion AFAS Stadion. Sudac: Olekseii Derevinskyi



AZ Alkmaar: Ryan -, Sugawara 6 (od 81. Kasai -), Bazoer 6, Martins Indi 6.5, Wolfe 6, Clasie 6.5, Mihailović 6.5 (od 82. de Wit -), Dantas 6.5, Poku 7, Van Bommel 7 (od 81. Addai -), Pavlidis 7.5.



Zrinjski: Marić 6.5, Radić 6, Senić 6 (od 66. Kiš 5.5), Ćorluka 6, Malekinušić 6.5, Ivančić 5.5, Zlomislić 5, Bradarić 5.5 (od 83. Balić -), Ćuže 5 (od 84. Mišić -), Hrvanović 5 (od 60. Sabljić 5.5), Bilbija 5.



STRIJELCI: 1:0 Pavlidis (59/11 m)



IGRAČ UTAKMICE: Pavlidis