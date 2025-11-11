Večernji list
'Zmajevi' na Koševu imali posebne goste: Lisice odlučile pogledati trening reprezentacije
Nogometaši Bosne i Hercegovine u Sarajevu se pripremaju za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.
'Zmajevi' su danas odradili trening na stadionu Koševo, domu FK Sarajeva.
Izabranici Sergeja Barbareza na stadionu su imali i neočekivane promatrače budući da je njihov trening pogledati došao čopor lisica.
Čini se kako im one ipak nisu smetale te su reprezentativci Bosne i Hercegovine trening odradili do kraja.
Zmajeve već u subotu očekuje utakmica u Zenici protiv Rumunjske, a tri dana kasnije gostovat će u Beču kod Austrije u posljednjem kolu.
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH.
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH.
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH.
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH.
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH.
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH.
