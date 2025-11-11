'Zmajevi' na Koševu imali posebne goste: Lisice odlučile pogledati trening reprezentacije

Nogometaši Bosne i Hercegovine u Sarajevu se pripremaju za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.
Nogometaši Bosne i Hercegovine u Sarajevu se pripremaju za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
'Zmajevi' su danas odradili trening na stadionu Koševo, domu FK Sarajeva.
'Zmajevi' su danas odradili trening na stadionu Koševo, domu FK Sarajeva.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
Izabranici Sergeja Barbareza na stadionu su imali i neočekivane promatrače budući da je njihov trening pogledati došao čopor lisica.
Izabranici Sergeja Barbareza na stadionu su imali i neočekivane promatrače budući da je njihov trening pogledati došao čopor lisica.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
Čini se kako im one ipak nisu smetale te su reprezentativci Bosne i Hercegovine trening odradili do kraja.
Čini se kako im one ipak nisu smetale te su reprezentativci Bosne i Hercegovine trening odradili do kraja.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Zmajeve već u subotu očekuje utakmica u Zenici protiv Rumunjske, a tri dana kasnije gostovat će u Beču kod Austrije u posljednjem kolu. 
Zmajeve već u subotu očekuje utakmica u Zenici protiv Rumunjske, a tri dana kasnije gostovat će u Beču kod Austrije u posljednjem kolu. 
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
11.11.2025., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Lisica na stadionu Kosevo pratila trening nogometne reprezentacije BiH. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/