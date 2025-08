Životna drama bivše legende, progovorio o mračnoj tajni: 'Probudio bih se potpuno suh...'

Škotska zvijezda Formule 1, David Coulthard, nedavno je otkrio šokantne detalje s početka svoje karijere, priznavši kako je na bulimiju gledao kao na "nužno zlo" u svojoj borbi za uspjeh. Bivši vozač timova poput McLarena i Red Bulla ispričao je kako se kao mladi vozač vagao dva puta dnevno kako bi osigurao savršenu težinu za natjecanje. U razgovoru za podcast High Performance, Coulthard je objasnio da taj pritisak nije doživljavao kao nešto nametnuto izvana, već kao neophodan dio puta prema vrhu. Međutim, dobrotvorne organizacije za poremećaje prehrane upozoravaju kako bulimija može uzrokovati ozbiljne i trajne zdravstvene probleme. Coulthard, koji od umirovljenja 2008. godine radi kao stručni komentator, detaljno je opisao svoj tadašnji način razmišljanja.

"Nisam to doživljavao kao pritisak, već kao nužnost da bih postigao zadanu težinu", rekao je. "Svi znamo za džokeje koji moraju ići u saune i raditi sve što je potrebno kako bi izgubili kilograme za utrku. Isto je s boksačima, a pretpostavljam i s gimnastičarima." Opisao je kako je konstantno pratio svoju težinu, opsjednut svakim gramom. "Stao bih na vagu i vidio da imam pola kilograma viška. Znao sam da će to utjecati na moje performanse. Zato sam se kao tinejdžer vagao dva puta dnevno – ujutro čim bih se probudio, potpuno 'suh', i navečer prije spavanja. To mi je davalo prosječnu težinu i znao sam jesam li na pravom putu za trkaći vikend."

Bivša F1 zvijezda opisala je svoj poremećaj kao mračnu tajnu i kompromis koji je morao napraviti kako ne bi bio u startnom zaostatku. "Bilo je to više kao kompromis. Nužno zlo o kojem nisam razgovarao ni s kim", priznao je Coulthard. "Jednostavno sam znao da, ako imam višak kilograma, večera koju sam pojeo te noći neće ostati u meni." Ovakav pristup prehrani doveo je do toga da je, kada je prešao u svijet automobilizma, bio relativno lagan za 17-godišnjaka jer se, kako kaže, "praktički izgladnjivao tijekom kasnih tinejdžerskih godina". To mu je dalo prostora da se fizički razvije bez straha od prekomjerne težine.

"Cilj je bio osigurati da nemam hendikep, jer višak kilograma u ovom sportu znači direktan zaostatak", zaključio je, kako prenosi Daily Mail. Stručnjaci pozdravljaju Coulthardovu hrabrost da javno progovori o svom iskustvu, ali i upozoravaju na opasnosti. Daniel Magson, direktor dobrotvorne organizacije First Steps ED, izjavio je: "Pozitivno je vidjeti da David tako hrabro govori o svom iskustvu s bulimijom. Znamo da je put svakog poremećaja prehrane jedinstven i zato je važno dijeliti priče i razbijati stigmu kako bi više ljudi pogođenih bulimijom potražilo pomoć."

Magson je naglasio i ozbiljne posljedice koje bulimija može ostaviti na tijelo. "Dugoročni učinci uključuju oštećenje zubi, grla, glasnica i probavnog sustava, a može povećati i rizik od srčanih problema. Zato je rana intervencija ključna za svakoga tko se bori s poremećajem prehrane ili zabrinutošću oko težine." David Coulthard je tijekom svoje karijere u Formuli 1 ostvario 13 pobjeda, a 2001. godine završio je kao viceprvak svijeta, odmah iza legendarnog Michaela Schumachera.