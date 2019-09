Zelena Cedevita jedva se provukla protiv FMP-a

Malo je nedostajalo pa da se u četvrtfinalu ovogodišnjeg Superkupa dogodi još jedno iznenađenje. Štoviše, imali su košarkaši FMP-a napad za pobjedu protiv favorizirane Cedevita Olimpije ali je njihov prvi razigravač Stefan Pot promašio šut iz driblinga pa se otišlo u produžetak (88:88).

A u dodatnih pet minuta Cedevita Olimpija je dominirala i sa 13:4 u toj dionici izborila konačnih 101:92 i prolaz u polufinale nakon čega je trener Beograđana Vladimir Jovanović ustvrdio:

- U ovih pet dodatnih minuta oni su bili pametniji, mudriji, pogodili su neke šuteve, a mi se nismo snašli na njihovu nisku petorku sa praktički pet bekova. Na isteku 40. minute imali smo šut za pobjedu koji nismo iskoristili. Moj igrač je bio sam na šutu, imamo za čime da žalimo. No, bilo je i puno toga dobroga u našoj igri. Recimo, imali smo 53 skoka sveukupno a čak 21 u napadu.

A baš te brojke nešto su što bi trebalo zabrinuti trenera Ljubljančana Slavena Rimca:

- Nakon 10 dana netreniranja, naš prvi centar Stipanović dao je koliko je mogao. No i naša vanjska linija može napraviti puno bolji posao. Na trenutke smo igrali baš dobro, a onda smo imali i jako loših trenutaka no teško mi je reći koliko je uopće realno da nešto profunkcionira za mjesec i po dana. Na koncu smo, u produžetku, pokazali karakter, no za nešto ozbiljnije trebat će i kvaliteta igre. Ovu smo utakmicu dobro otvorili no čim smo ušli u izmjene izgubili smo ritam. Ono što je bio problem jest što su igrači FMP-a još u prvom poluvremenu osjetili da mogu igrati s nama, a to nismo smjeli dozvoliti.

U zagrebačkoj premijeri slovensko-hrvatskog kluba najviše su zabili Codi Miller-McIntyre (18), Marko Simonović (17), Ryan Boatright (15 koševa, 8 asistencija) te kapetan Jaka Blažič koji je sa 21 košem, 9 skokova i 7 asistencija bio i najkorisniji pojedinac susreta.

Kod FMP-a prednjačili su Marko Jeremić (17), Stefan Pot (14) i tamnoputi Australac Duop Reath (13 koševa, 11 skokova - 6 napadačkih) kojeg njegovi suigrači oslovljavaju sa Dule.

Prvi zagrebački nastup Cedevita Olimpije u Zagrebu pratilo je tek 600-tinjak gledatelja što je samo još jedna potvrda da Zagrepčani ovaj klub doživljavaju puno više slovenskim nego hrvatskim.