Zbog jake kiše Šandoru uskraćena ceremonija na stadionu, ali medalja je u džepu

U zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman upriličen je svečani doček sportaša koji su se vratili sa svjetskog prvenstva u paraatletici i paraplivanju.

Paraatletičari su se natjecali u New Delhiju, a paraplivači u Singapuru. Zajedno su u Hrvatsku donijeli šest medalja – dvije zlatne (Ivan Katanušić u bacanju diska i Deni Černi u bacanju kugle), dvije srebrne (Dino Sinovčić na 100 m i Emma Mečić na 400 m slobodno) te dvije bronce (Luka Banović u bacanju kugle i Velimir Šandor u bacanju diska).

- Uvijek sam ponosna kada za Hrvatsku osvojim medalju, Ali, u Singapuru sam očekivala zlato, osvojila sam srebro. U Singapuru sam nastupila u još dva finala i u oba sam isplivala nove osobne rekorde.

Ovo mi je još veći i jači motiv da sljedeće godine na Europskom prvenstvu idem po najsjajnije odličje. Što se tiče Paraolimpijskih igara u Los Angelesu nadam se da će biti puno bolje nego lani u Parizu kada sam razočarala. Imala sam previše straha, ipak su to bile moje prve Igre – rekla je Emma Mečić.

Velimir Šandor osvojio je u Indiji svoju četvrtu medalju na svjetskim prvenstvima.

- Prvu medalju sam osvojio prije deset godina u Dohi, da mi je netko tada rekao da ću potrajati ovako dugo rekao bi mu da nije normalan.

Nažalost zbog izuzetno lošeg vremena nije održana svečana ceremonija dodjela medalja na stadionu. Nema veze, valjda će biti neka druga prilika, a glavnu da je medalju tu, sa mnom.

Nakon Paraolimpijskih igara razmišljao sam da odustanem, bolovi u ramenu bili su sve jači, ali eto ostao sam i sad mi je drago da jesam – rekao je Šandor.

Luka Banović je osvojio brončanu medalju.

- Da, ovo mi je treća bronca za redom na tri velika natjecanja za redom. Valjda će uskoro doći vrijeme i za sjajnije medalje. Malo sam razočaran, mogao sam barem do srebra.

Do zlata teško, morao bi baciti osobni rekord. Ni vremenske prilike mi nisu išle u korist, padala je jaka kiša – istaknuo je Luka.

Ivan Katanušić je također osvojio četvrtu medalju na svjetskim prvenstvima.

Prošle godine uništile su me ozlijede, zato sam i ostao bez medalje na Igrama u Parizu. Čak sam razmišljao nakon Pariza odustati do sporta, ali nekako mi je atletika nedostajala pa sam se vratio. Dobar potez – naglasio je Katanušić.

Drugo zlato u New Delhiju osvojio je Deni Černi.

- U New Delhiju smo nastavili niz osvajanja medalja na velikim natjecanjima, a ovo je moje veliko prvo zlato. Biti svjetski prvak je veliki uspjeh i velika stvar za mene. Dobro smo se pripremili, radili smo čitavo ljeto po svim uvjetima.

Bili smo spremni – rekao je Deni kojem je ovo druga medalja sa svjetskih prvenstava, nakon bronce iz Pariza 2023. godine. Ima i dvije medalje s paraolimpijskih igara, broncu iz Tokija i srebro iz Pariza, kao i dvije medalje s Europskih prvenstava, srebro iz Berlina (2018), te broncu iz Bydgoszcza (2021).