Započelo Prvenstvo Europe: Hrvatska krenula s pobjedama Alagića i Ježeka

Na upravo započetom Prvenstvu Europe do 22 godine, hrvatski su boksači započeli sa dvije pobjede. Prvu hrvatsku pobjedu u Poreču izborio je Deni Alagić koji je u kategoriji do 63,5 kilograma podijeljenom odlukom sudaca (4:1) pobijedio Estonca Semjona Kamanina, a potom je Noa Ježek (71 kg) posve nadboksao Litavca Erikasa Laurikietisa i zavrijedio pobjedu jednoglasnom odlukom bodovnih sudaca (5:0) pri čemu su neki suci runde bodovali sa 10:8.

- Najteže je bilo probiti led. Estonac je bio odličan suparnik, no ja sam bio tehnički bolji - bio je kratak Alagić, dok je Ježek ipak bio nešto opširniji:

- Najvažnije je bilo probiti led, proći prvo kolo. Prilagodio sam se tome što mi je protivnik ljevak. Sada treba ostati usredotočen jer vjerujem da mogu i do medalje. Odlično mi je legla kategorija do 71 kg, možda čak i bolje nego ova dosadašnja do 75 kg.

Tako je zborio borac koji je kategoriju promijenio radi svog velikog rivala Gabrijela Veočića (75 kg), jednog od najvećih hrvatskih aduta na ovom natjecanju.