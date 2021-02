Zanosna navijačica nakon ovoga 'nastupa' dobila ponudu stranice za odrasle

Nedavnu utakmicu između Atlanta Hawksa i Los Angeles Lakersa obilježila je svađa LeBrona Jamesa i jednog bračnog para.

Tada je jedan navijač domaće momčadi nešto dobacio LeBronu, a ovaj je to čuo budući da je dvorana zbog koronavirusa bila slabo popunjena. To je isprovociralo njegovu suprugu koja se upustila u verbalni okršaj sa slavnim košarkašem.

Gospođa je prilikom svađe skinula i masku, a na kraju je osiguranje ispratilo bračni par iz dvorane.

Nakon svega se na društvenim mrežama oglasila navedena navijačica. Zove se Juliana Carlos, a LeBron je za nju kasnije rekao da je bila "luda, luda".

"Situacija je brzo eskalirala i želim se ispričati što sam se izgubila kontrolu i što sam skinula masku. Moj suprug je veliki zaljubljenik u sport i mi smo vrlo strastveni ljudi. Budimo iskreni - sport ne bi bio sport bez malo provokacija. Jesam li se branila? Da. Jesam li se služila uvredama? Da. I preuzimam odgovornost za to", poručila je atraktivna Juliana prije nego što je zaključala profil na Instagramu.

No, prepiranje s LeBronom donijelo joj je popularnost pa joj se tako javila jedna stranica za odrasle.

"Željeli bismo vam ponuditi da globalnoj publici od milijun gledatelja objasnite što se dogodilo. Budući da su u pitanju web kamere za odrasle, možete nas uvesti u vaš svijet i svojim 'košarkaškim loptama'", javili su se sa stranice i za sat vremena ponudili 50.000 dolara.

"Juliana Carlos, 36, heckled James Lebron with her husband, Chris Carlos. At one point, Juliana pulled down her face mask."



She was kicked out, but here is #courtsideKaren Juliana Carlos: https://t.co/m40yNec2cS pic.twitter.com/gKltWlT6d7