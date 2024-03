Zajec: 'Peras treba ostati u klubu, ali mi smo šefovi'

Velimir Zajec je ove nedjelje pobijedio na skupštinskim izborima za predsjednika Dinama . Odradio je prvi dan na funkciji koju je preuzeo od Mirka Barišića. Pitanja o novome vodstvu kluba i njihovim planovima sve je više. Što će biti s upravom i Vlatkom Peras. Kako stoji Sergej Jakirović? Ima li novosti o Luki Modriću? O današnjim zbivanjima Zajec je govorio za Novu TV.

"Ne znam koji je događaj bio važniji, kada sam 2000. objavio da smo vratili ime Dinamo ili sad", rekao je Zajec. Stav je to s kojim su se složili mnogi. Već po njegovom dolasku na stadion, navijači su gromoglasno skandirali njegovo ime i zazivali pobjedu. Pred stadionom su gorile baklje, a slavlje se nastavilo i kada je izabran. Brzo su uslijedile i čestitke.

"Javili se Osijek, Hajduk i ostali, imam poruke i službene čestitke i sretan sam. Najavio sam da želim otvoriti klub prema drugim klubovima, moramo imati puno bolje odnose u hrvatskom nogometu, bez ljudskih gluposti, da se bavimo sportom. Moramo smiriti tenzije", rekao je Zajec pa opisao svoj prvi dan:

"Imao sam sastanak s trenerom i stožerom, najavio sam da podržavam trenera, tako i treba biti. Jakirović je dobar trener i bit će dok on to želi. Sve ovisi o rezultatu, on tjera, ali nema promjena. Razgovarao sam sa svim igračima, očitao im bukvicu iz zafrkancije i to su dobro prihvatili. Oni su mladići, koji žele lepršaviji odnos nego što imaju, pokušat ću biti prema njima kao što su prema meni bili moji šefovi."

Upiatn o budućem ustojstvu i kadru kluba rekao je: "Imamo strukturu. Nemamo sva imena, bitna imamo. Moramo napraviti financijsku analizu. Financijsko stanje je u redu, ali ne znamo još koje su obveze, kako dolazi novac od ugovora, kolike su plaće igračima i svima u klubu... Da, kredit postoji, nije idealna situacija, čeka nas puno posla. Očekujemo pomoć svih ljudi koji vole Dinamo, mnogi su već ušli, a mnogi financijski interesantni će ući u klub. Straha nema, nikad se nisam bojao, neću ni sad."

Veliko pitanje je i tko će preuzeti ulogu sportskog direktora. "Imamo neka rješenja, treba dobro razmisliti jer želimo da bude dulje u klubu. Kod nas, nažalost, nije stanje da direktor bude trener, Jakir to i ne želi, želi se baviti samo prvom momčadi, što je logično i normalno jer ima puno posla. Silvio Marić je interesantna faca, bio sam mu trener, bit će ambasador u klubu. Želi se baviti biznisom, može privući u klub sposobne ljude."

Goruće je pitanje što će se dogoditi sa aktualnom Upravom i njenom predsjednicom Vlatkom Peras. "Ona treba ostati, to nema dvojbe. Da, može funkcionirati. Vlatka mora biti u klubu, imati kontinuitet, ali mi smo šefovi", rekao je Zajec.

"S Bobanom stalno razgovaram, podržao nas je, naš je čovjek. Luka je moj izum na neki način, nisam u zadnje vrijeme razgovarao s njim, igrački ne vjerujem da može doći, a kad završi karijeru, otvorena su mu vrata. No, nismo razgovarali", kazao je Zajec. Na kraju je potvrdio da će pokrenuti promjene statuta kako bi došli do modela 'jedan član-jedan glas'.

