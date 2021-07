Zagrepčanka pod australskom zastavom blista u Wimbledonu: Hrvatska mi ovoliko nije mogla dati

U Wimbledonu se jučer nije igralo, bila je to posljednja slobodna “srednja nedjelja” u povijesti turnira jer od sljedeće godine igrat će se i na taj dan, baš kako je i na ostalim natjecanjima iz Grand Slam kategorije. Razlog zašto se kroz povijest u Londonu nije igralo, osim u četiri iznimne godine, bila je i potreba da se “trava odmori”. No sad su organizatori procijenili da se tereni mogu osvježiti i na druge načine, pa će se ubuduće igrati...

Blizu plasmana karijere

A u ponedjeljak, kad počne drugi tjedan, hrvatskih tenisača i tenisačica neće biti u All England Clubu, barem kad je riječ o pojedinačnoj konkurenciji. Ali to i nije puna istina, jedna se Hrvatica, ali ona australska, uspjela dohvatiti drugog tjedna. Ajla Tomljanović rođena je Zagrepčanka, koja je, kao što znamo, 2014. godine uzela australsko državljanstvo. Nije tu bilo neke velike tajne, Australci su Ajli naprosto ponudili bolje uvjete, nešto što HTS nije mogao pratiti. Na upit kako danas gleda na uzimanje australskog državljanstva i je li dobila ono što je očekivala, Ajla nam je u nedavnom razgovoru rekla:

– Na to gledam kao i prije osam godina kada sam se odlučila za taj korak. Australski teniski savez ponudio mi je pomoć u mom teniskom razvoju i ja sam prihvatila. I to je sva istina. Hrvatska mi takve uvjete nije mogla ponuditi.

I sad je 28-godišnja Ajla drugi put ušla u osminu finala nekog od Grand Slam turnira, prvi put u Wimbledonu (prije toga to joj je pošlo za rukom u Roland Garrosu 2014. godine). No sveukupno gledano, prilično je to mršav učinak za tenisačicu koja objektivno spada u Top 40 (u travnju 2019. bila je 39.). Upravo su nešto slabiji rezultati na najvećim turnirima krivi za Ajlino sporo napredovanje. U čemu je problem?

– Eh, kad bih to znala, vjerojatno bih imala bolje rezultate od te osmine finala. Mislim da sam sada u dobrim, zrelim igračkim godinama i da je tu riječ o detaljima koji, naravno, čine veliku razliku između pobjede i tijesnog poraza. Kad se te stvari budu poklopile, onda ću moći očekivati i bolje rezultate na Grand Slam turnirima, a time i ulazak u svjetski Top 10, što mi je jedan od ciljeva. No meni je najvažnije da se dobro osjećam i da su moji najbolji rezultati ispred mene - najavila nam je tada nešto što se polako obistinjuje.

Foto: Adam Davy/PA Images/PIXSELL Wimbledon 2021 - Day Six - The All England Lawn Tennis and Croquet Club Ajla Tomljanovic in action during her Ladies' Singles third round match against Jelena Ostapenko on day six of Wimbledon at The All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon. Picture date: Saturday July 3, 2021. Adam Davy Photo: PA Images/PIXSELL

Tomljanović je u trećem kolu napravila malu senzaciju svladavši pobjednicu Roland Garrosa iz 2017. godine, 24-godišnju Jelenu Ostapenko. Letonka je imala 6:4 i 2:0 i bila je u prilično komotnoj situaciji, ali kći bivšeg rukometaša Ratka Tomljanovića nije se predavala, napravila je preokret i pobijedila sa 4:6, 6:4, 6:2. Meč je bio prilično dramatičan, Ostapenko je u trećem setu zatražila liječničku pomoć zbog bolova u trbuhu, ali Ajla joj nije vjerovala, optužila ju je da simulira. Ponovila je to i na konferenciji za novinare.

Optužila suparnicu da laže

– Bila sam u situacijama kada su igračice koristile medicinski time-out kako bi izbacile suparnicu iz ritma. Obično to rade kada igraju loše. Znam kad je netko ozlijeđen, a kada nije. Ona može govoriti da je bila ozlijeđena, ali ja mislim da nije – rekla je Ajla.

Za četvrtfinale Ajla će se boriti protiv iznenađenja turnira, 18-godišnje Britanke rumunjskih korijena Emme Raducanu.

