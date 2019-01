Zagreb Winter Cup stigao do četvrtfinala, turnir seli u Sportsku dvoranu Jelkovec

Nakon brojnih vrlo interesantnih i napetih utakmica MC Plus Zagreb Winter Cup, najjači ženski futsal turnir u regiji, te najmasovniji u mlađim muškim kategorijama, stigao je do četvrtfinalne faze. Većina utakmica do sada igrala se u NC Šalata na Zagrebačkom Velesajmu, a od ove godine završnica turnira seli na novu lokaciju.

Naime svi četvrtfinalni, polufinalni i finalni susreti igrat će se u novootvorenoj sportskoj dvorani Srednje škole Jelkovec gdje sve svoje domaće utakmice od nedavno igra i MNK Alumnus.

"Meni je uvijek drago igrati na parketu, a mislim da je tako slučaj i s igračima na turniru. Mislim da je dvorana u Jelkovcu stvarno odlična. Igrao sam tamo. Svima će se svidjeti i vjerujem da će biti dobar ambijent", kazao je Tino Čirjak, voditelj momčadi Jo-Kom Gradnja i trener mlađih uzrasta u Futsal Akademiji Zagreb - Gimka.

"Jako smo zadovoljni što smo ušli u četvrtfinale. U Novom Jelkovcu ćemo praktički biti domaćini jer smo svi iz Sesveta. Jako smo sretni što smo prošli i što ćemo imati priliku tamo igrati”, objasnio je Dominik Barukčić iz momčadi BTP Sesvete.

"Igrao sam par puta u Novome Jelkovcu. Dvorana je prekrasna. Mislim da ovakav turnir i zaslužuje završnicu u takvoj dvorani", prokomentirao je Leonardo Klepac, vratar momčadi Brux koja se također plasirala u četvrtfinale.

A sudionici se iz godine u godinu vole vraćati na ovaj turnir, koji je ove godine okupio 90 ekipa u svim kategorijama.

"Svake se godine vraćamo na ovaj turnir jer je stvarno kvalitetan”, rekao je Ivan Cerovski iz Caffe Bara Boss.

"Na ovom turniru smo već četvrtu godinu, smatramo kako je ovo najbolji turnir ovakvoga tipa i uvijek se volimo vraćati na njega. Ove godine napadamo prvo mjesto”, izjavio je Matija Ivanić iz sastava J&J.

Kartu za četvrtfinale kupila je i momčad MNK Bjelovar u kategoriji U-19. Zanimljivo je kako će upravo igrači MNK Bjelovar biti protivnici reprezentaciji turnira u sada već tradicionalnoj revijalnoj utakmici.

"Budući da nas je organizator pozvao na revijalnu utakmicu odlučili smo se prijaviti u konkurenciji za igrače do 19 godina starosti te smo uspjeli izboriti završnicu u Jelkovcu. Dvorana je tamo savršena. Bit će sigurno gušt igrati pred brojnom publikom. Zahvalio bih se organizatoru na pozivu. Vrlo rado ćemo se odazvati i uveličati ovaj sjajan turnir koji raste iz godine u godinu", objasnio je Željko Ostrman, trener MNK Bjelovar.

Dvadesetak utakmica MC Plus Zagreb Winter Cupa moći će se pratiti u izravnom televizijskom prijenosu u programu Sportske televizije. Utakmice četvrtfinala odigrat će se 06. siječnja, polufinala su na rasporedu 12. siječnja, dok ćemo nove osvajače turnira saznati 13. siječnja.

Četvrtfinalni dan u nedjelju započinje u 11:30 sati. Ulaz u dvoranu je besplatan, a SPTV će prenositi čak osam četvrtfinalnih utakmica.