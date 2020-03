Wimbledona bez gledatelja neće biti: 'To nije opcija'

Prema odlukama ATP-a i WTA-a, teniskih turnira neće biti najmanje do 7. lipnja. Roland Garros, koji se trebao održati od 24. svibnja do 7. lipnja, dobio je novi termin (nakon US Opena), a što će biti s Wimbledonom?

Najpoznatiji teniski turnir na svijetu trebao je početi 29. lipnja, no kako pandemija koronavirusa ne posustaje (u Velikoj Britaniji je u četvrtak bilo 9529 zaraženih i 465 umrlih), sve je jasnije da će morati biti otkazan. Ili barem odgođen.

>>> VIDEO Podrška hrvatskih sportaša

– Igranje pred praznim tribinama nije opcija – izjavio je direktor turnira Richard Lewis.

Do konačne odluke o odgađanju trebalo bi doći sljedeći tjedan nakon sastanka predstavnika organizatora, ITF-a, ATP-a, WTA-a i britanskog saveza. Prilično je realno da se Wimbledon odgodi te održi u sada praznom terminu OIimpijskih igara.