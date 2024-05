Vlatku Peras je nemoguće smijeniti! Na vrijeme se osigurala, neće je moći maknuti ni po sili zakona

Nakon što je pukla ljubav između Vlatke Peras i novih klupskih čelnika, Dinamo bi se najradije riješio aktualne šefice Uprave. Pogotovo im je to želja nakon što je protiv nje podignuta i optužnica u aferi SMS-Varga, gdje se, prema navodima optužnice, i Peras tereti za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju. Konkretnije, Dinamo je dao 600.000 kuna klupskog novca informatičaru Franji Vargi, koji je fabricirao SMS poruke koje su Zdravku Mamiću trebale poslužiti kao dokaz da je žrtva montiranog procesa. Peras je bila upoznata s time, ali nije reagirala. I zato novi klupski čelnici smatraju da im to može biti jedan od aduta za prijevremeni raskid ugovora s Peras. No, s obzirom na to kakav ugovor Peras ima, njihov plan neće biti lako ostvariv.

Po onome što smo mi saznali, ugovor Vlatke Peras je takav da je se ne može prekinuti bez nešto manje od 600.000 € odštete za prijevremeni raskid. Naime, u ugovor je još 2021. ugrađeno, a onda 2023. potvrđeno, da se ne može raskinuti a da joj se ne isplate sve plaće do isteka ugovora, koji nastupa s ožujkom 2027. godine. Naravno, u Dinamu će pokušati pravno osporiti takav ugovor, no po našim saznanjima, otkaz joj bez odštete ne mogu dati čak ni ako bude prisilno smijenjena po Zakonu o sportu, odnosno ako joj presuda za aferu SMS-Varga postane pravomoćna.

VIDEO Igrači Dinama slavili s navijačima na benzinskoj postaji

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naravno, lako je zaključiti zašto su joj u ugovor ugrađeni takvi mehanizmi zaštite. Naime, u ožujku 2023. kada joj je ugovor produljivan, bila je svjesna da njezina pozicija u Maksimiru više nije čvrsta kao nekada, pa se vjerojatno, uz pomoć predsjednika Mirka Barišića, htjela osigurati. Je li to moralno ili ne, procijenite sami, no činjenica je da je ugovor takav.

Naravno, Dinamu uvijek ostaje mogućnost da isplati tih skoro 600.000 eura te onda krenu u potragu za novim predsjednikom Uprave. Možda to ime već i imaju, samo čekaju da Peras postane bivša.

GALERIJA Modrić i Ćorluka na krovu, legende među navijačima... Sjećate se zadnje Dinamove fešte na Trgu?