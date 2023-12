Vjerovali ili ne: Barcelona prati 7-godišnjeg Hrvata, pozvala ga u kamp gdje je briljirao! Doznajemo detalje

Vjerovali ili ne – slavna Barcelona u Lokomotivi prati supernadarenog sedmogodišnjeg ulaznog zagića Davida Šaku! Zvuči pomalo nevjerojatno, nerealno i nategnuto, ali istina je – David Šaka proveo je pet dana u Barcinoj čuvenoj školi nogometa La Masiji i zadivio tamošnje trenere, koji su svoje dojmove izravno prenijeli dječakovim roditeljima.

No krenimo redom. Kako je uopće David Šaka došao na radar Barcelone, otkrio nam je dječakov otac Renato Šaka, inače pomoćnik Silvija Čabraje u stručnom stožeru Lokomotive.

Čak 150 djece u kampu

– U lipnju ove godine u Vukovini je bio održan turnir zagića na kojemu je David bio proglašen najboljim, potom je na turniru u Buzinu bio najbolji strijelac pa je od organizatora tradicionalnog Barcelonina kampa u Zagrebu dobio pozivnicu za sudjelovanje. Taj kamp održava se u Španskom, na njemu je ove godine sudjelovalo 150 djece iz sedam zemalja, a vodila su ga četvorica trenera iz La Masije – kazao nam je Renato Šaka pa nastavio:

– Ja sam za trajanja kampa bio s Lokomotivom na pripremama u Sloveniji, a do mene su dolazile informacije – od ljudi koji su bili na treninzima u Španskom – da David doista odskače svojom kvalitetom. Kada sam došao u Zagreb, i ja sam se u to uvjerio. Naravno da mi je kao ocu teško biti objektivan kada govorim o svojem djetetu, ali već 12 godina sam trener i mogu prepoznati neke stvari – za mene je također David bio najbolji.

Priznanje je stiglo posljednjeg dana kampa, dodaje Renato.

– Da, treneri Barcelone proglasili su mojeg Davida najvećim talentom tog kampa! Za sve nas bio je to nevjerojatno pozitivan šok, bili smo oduševljeni. Ja se i sada ježim kada se sjetim kako sam se osjećao kada su pročitali Davidovo ime! – kaže tata Šaka.

Obitelj Šaka stoga je proteklog tjedna boravila u Barceloni, u kojoj je David prionuo treninzima. Osim tate Renata i mame Ivane, s njima su bili Davidov brat, 10-godišnji Filip, Renatov šogor Miroslav Smetiško, zatim Davidov djed, odnosno Renatov otac Vinko Šaka te na kraju i Filip Draženović, trener u Lokomotivinoj školi.

Foto: Privatna arhiva

Kako se David snašao u?, pitali smo Renata.

– Treninzi su se odvijali u dvije skupine od po deset dječaka, svi su, osim Davida, bili Katalonci. Kako se snašao? Evo iskreno – kao da je već dvije godine s njima! Ni traga tremi, strahu i nesigurnosti. David je inače kao dječak velika maza, ali kada izađe na nogometni teren, poprima sasvim drukčije osobine. Onda je borac, neustrašiv i samouvjeren – kaže Renato.

Ispred svoga godišta

Što su vam rekli treneri u Barceloni o Davidu?

– Posljednjeg dana boravka u La Masiji razgovarao sam s jednim od voditelja. Kazao mi je otvoreno: "Mi smo Barcelona, imamo visoke kriterije i svakome ćemo reći koliko doista vrijedi. Vaš David pokazao je izniman smisao za igru, ima odličnu ideju, brz je u donošenju odluka i po svim kvalitetama koje posjeduje ispred je svoga godišta. Mi ćemo ga pratiti". Eto, tako smo iz Barcelone otišli puni dojmova. Čak je David s djedom bio na utakmici Barcelona – Atletico. To je za njega bio prekrasan doživljaj – ističe Renato.

Trener ste, može li se uopće govoriti o nogometnoj budućnosti dječaka koji ima tek sedam godina?

– David nastavlja trenirati i igrati u Lokomotivi, za sada se dobro razvija, uživa u nogometu. O njegovim kvalitetama nezgodno mi je govoriti iz pozicije oca pa ću to radije prepustiti njegovim trenerima. Kad je Barcelona u pitanju, za boravka kod njih zaključio sam kako je njihova politika da do 12. godine selektiraju samo Katalonce, od 12. do 14. godine šire zanimanje na Španjolce iz ostalih dijelova zemlje, a tek nakon 14. godine dovode talentirane dječake iz inozemstva – objasnio je Šaka, inače rođen 1984. godine, u mlađim kategorijama suigrač Nike Kranjčara u Dinamu.

A kako gleda na poziciju prve momčadi Lokomotive u 1. HNL?

– Žao mi je što protiv Hajduka nismo uzeli cijeli plijen, bili smo mu blizu, i to bi puno značilo našim mladim igračima. Naše je opredjeljenje odavno jasno i prepoznatljivo: mi razvijamo mlade igrače, dajemo im šansu u ranoj dobi i neka uče od iskusnijih. Mi bez straha u igru stavljamo djecu, i djecu na terenu opet mijenjamo djecom – zaključio je Renato Šaka.