VIDEO Zlatane jesi li to ti? Ibrahimovićev sin oduševio nogometni svijet potezom na utakmici

Zlatan Ibrahimović prošle je sezone objesio kopačke o klin, ali već ove je zablistao novi Ibrahimović - Arijon, napadač Frosinonea na posudbi iz minhenskog Bayerna. Ibrahimović je debitirao za Bavarce u veljači ove godine, odigravši 13 minuta u 3-0 pobjedi protiv Bochuma, ali je poslan u talijansku Premier ligu na jednu sezonu u kojoj je zablistao.

Nakon skromne minutaže na početku sezone, Ibrahimović je prvu pravu priliku dobio u utakmici Kupa protiv Torina. U 78 odigranih minuta 17-godišnji ofenzivac zabio je gol, a potom je uslijedio prvenstveni dvoboj s Empolijem u kojem je u 80 minuta upisao gol i asistenciju u pobjedi svoje momčadi 2:1.

Tako je njemački U-18 reprezentativac postao najmlađi igrač u pet najjačih europskih liga koji je zabio i asistirao u istoj utakmici. U Frosinoneu su zadovoljni viđenim i sljedeće godine namjeravaju aktivirati klauzulu od 3,5 milijuna eura, koliko ga je zaštitio Bayern.

No, i Bavarci su se pobrinuli da ne ostanu bez njega, no to bi ih moglo skupo stajati. Ako Frosinone aktivira tu klauzulu, minhenski ga velikan ima pravo odmah vratiti, ali za cijenu od 11 milijuna eura, koja će još rasti 2025. godine, jer će mu tada cijena narasti na 15 milijuna eura.