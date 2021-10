VIDEO Uspavao protivnika u četiri sekunde: Pogledajte šokantni nokaut

Umakhan Ibragimov, u MMA svijetu poznatiji kao "Škorpion", dobio je veliku pažnju poslije jedne nevjerojatne pobjede.

Naime, ruski borac je nokautom srušio protivnika i ne, nije nokaut toliko čudna pojava, ali kada dođe nakon samo četiri sekunde borbe, doista iznenadi. Sudac je dao znak za početak borbe i odjednom - laku noć! Protivnik je bio uspavan.

Rus je jednim potezom poslao Bena Dostera u "carstvo snova".

How impressive was Umakhan Ibragimov’s knockout victory!🔥



One of the best knockouts of the weekend. Honoured to be representing this man at FighterPath Management. The future is bright 🙌🏻



What do you think of this?🥶@JamesRees83|@SergioFPMMA|@JcMurray720MMA|@JoeGravel20 pic.twitter.com/c21Dt13xLP