VIDEO Tragedija na utakmici, u stampedu na stadionu poginulo 12 ljudi

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a nepoznati broj je ozlijeđen u subotu u stampedu na nogometnom stadionu u El Salvadoru, objavila je salvadorska vlada na Twitteru.

U subotu navečer Alianz F.C. i Club Deportivo igrali su utakmicu četvrtfinala Kupa na stadionu Cuscatlan u glavnom gradu San Salvadoru.

Igra je prekinuta nakon što je izbio stampedo u glavnom dijelu stadiona, koji ima kapacitet za više od 53.000 navijača.

"Salvadorski nogometni savez duboko žali zbog događaja koji su se dogodili na stadionu Cuscatlan. Također izražava solidarnost s rodbinom poginulih i ozlijeđenih u ovom incidentu" napisala je organizacija na Twitteru.

A medical team arrives following a stampede prior to a soccer game between C.D. FAS Vs. Alianza F.C. at the Cuzcatlan stadium, in San Salvador, El Salvador May 20, 2023. REUTERS/ Jose Cabezas Photo: Jose CABEZAS/REUTERS

Iako broj ozlijeđenih još uvijek nije potvrđen, procjenjuje se da je teže ozlijeđeno više od sto ljudi, koji su većinom prevezeni u lokalne bolnice.

Prvotno je salvadorska policija izašla sa službenom informacijom da je zbog stampeda smrtno stradalo devet osoba, a taj se broj ubrzo popeo na 12. Nažalost, salvadorski mediji sugeriraju da će službena brojka smrtno stradalih još i rasti.

#BREAKING: Stampede at the Estadio Cuscatlán soccer stadium in San Salvador, El Salvador, has left at least nine dead, several others wounded, according to police. #BreakingNews pic.twitter.com/QuZ9RAPzWC