VIDEO Europskog prvaka Srbića u Dubravi dočekala bakljada: "Ti si heroj ulice"

EUROPSKI KUP

Hrvatski džudaši osvojili četiri zlata i dvije bronce

Zlata su osvojili 21-godišnji Josip Bulić (JK Dubrovnik 1966) u ukategoriji do 90kg, Marko Kumrić (AJK Student - Split) u kategoriji do 100kg, Anđela Violić (JK Dubrovnik 1966) u kategoriji do 70kg i Ivana Šutalo (JK Dubrovnik) u kategoriji preko 78kg. Petrunjela Pavić (JK Dubrovnik 1966) i Marcel Škalec (JK Profectus - Samobor) osvojili su brončane medalje.