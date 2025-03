VIDEO Svi su bili u šoku nakon ovog prizora, na utakmici pao na tlo i ostao nepomično ležati

Košarkaška utakmica 28. kola Eurolige između Milana i Fenerbahčea u četvrtak navečer pretvorila se u dramu nakon teške ozljede centra domaćih, Freddieja Gillespieja. Utakmica, koju je turski sastav uvjerljivo dobio rezultatom 100:76, ostala je u sjeni zabrinjavajućeg prizora. Incident se dogodio na osam minuta do kraja treće četvrtine, pri vodstvu Fenerbahčea 57:43. Gillespie je skočio kako bi blokirao šut Devona Halla, ali je pri doskoku došlo do sudara glavama. Gillespie je, prema izvješćima, na nekoliko sekundi izgubio svijest. Medicinsko osoblje odmah je pritrčalo u pomoć igraču koji je nepomično ležao na parketu. Nakon nekoliko minuta ukazivanja pomoći, Gillespie je iznesen s terena na nosilima, ostavljajući publiku u Unipol Forumu u šoku i nevjerici.

Brza i stručna reakcija medicinskog tima bila je ključna u ovoj situaciji. Gillespie je odmah zbrinut, a detalji o njegovom stanju još uvijek nisu u potpunosti poznati. Trener Milana, Ettore Messina, izrazio je zabrinutost nakon utakmice: "Nadamo se da nije još jedan slučaj ozbiljnih ozljeda, vidjet ćemo."

Osim Gillespieja, milanska momčad je pretrpjela još jedan udarac. Naime, Nikola Mirotić je također napustio igru zbog ozljede noge u istoj četvrtini. Messina je i ovu ozljedu okarakterizirao kao potencijalno ozbiljnu, dodavši da će više informacija biti dostupno nakon dodatnih pregleda u narednim satima. Ova dva izostanka dodatno su otežala ionako tešku večer za talijansku momčad.

Iako je Fenerbahče dominirao na terenu i zasluženo slavio, utakmica će ostati upamćena prvenstveno po ozljedama. Errick McCollum predvodio je goste s 18 poena, dok je Shavon Shields bio najefikasniji u redovima Milana sa 17 poena. No, rezultat je pao u drugi plan. Fenerbahce je ovom pobjedom poboljšao svoj omjer na 19-9, dok je Milano pao na 15-13.

Freddie Gillespie goes down while battling on defense and is forced to leave the arena due to injury.



A tough moment for Milano, losing his presence on the floor. Hoping for good news and a speedy recovery! 🙏💪 pic.twitter.com/cnfyLrIXXD