VIDEO Srušio mega rekord Wimbledona pa ipak izgubio poen: Pogledajte servis od 246 km/h

Ivo Karlović više ne igra na ATP Touru, ali mnogi su se sjetili njegovih jakih servisa nakon što je jučer pao jedan rekord na Wimbledonu. Francuski tenisač Mpetshi Perricard (visok 203 cm) nekoliko puta je rušio rekordnu brzinu servis na ovom prestižnom Grand Slam turniru. U meču 1. kola protiv američkog tenisača Taylora Fritza Perricard je lansirao servis brzinom od čak 240 km/h. Time je nadmašio rekord Wimbledona koji je 2010. postavio američki igrač Taylor Dent sa 239 km/h. Travnati teren All England Cluba nije imao vremena oporaviti se kada je Perricard opalio još jači servis - brzinom od 246 km/h!

Ali, najzanimljiviji dio te priče je što je unatoč bombastičnom servisu, Francuz izgubio taj poen! Američki peti nositelj uspio je čvrstim forhend slajsom blokirati servis i vratiti dugu paralelu koja je izvukla Perricard na rub terena i dva udarca poslije Fritz je smjestio lagan volej u prazan prostor i osvojio taj poen. Mpetshi Perricardova nevjerojatna brzina pomogla mu je da osvoji prva dva seta putem tie-breakova, a Fritz se vratio u igru s pobjedom 6-4 u trećem setu, prije nego što je i sam osvojio tie-break. Uz rezultat 7-6(6), 7-6(8), 6-4, 7-6(6), meč je prekinut u 22:20 zbog večernjeg policijskog sata na turniru.

What a serve!!

NEW RECORD SET



Giovanni Mpetshi Perricard's serve clocked at 153 mph (246 km/h) @Taylor_Fritz97 returned it with smartness and wins the point

Watch @Wimbledon#Wimbledonpic.twitter.com/hzSRc5eTgf — All About Sports (@sportsreplay) July 1, 2025

Mladi Francuz (21) zabilježio je 33 asa prvog dana igre, a prosječna brzina njegovog prvog servisa bila je 220 km/h, dok je drugi servis imao brzinu od 196 km/h. „Moja igra je vrlo brza — veliki servis, kratke razmjene,“ rekao je Mpetshi Perricard prije turnira. „Na površini poput trave, to može zaista napraviti razliku. To mi može pomoći... Nisam siguran što drugi igrači misle, ali očito, kad igram protiv nekoga tko servira jako i igra brzo, poput [Reillyja] Opelke, nije baš ugodno znati da nemate kontrolu nad poenima. Ali to je dio igre: Svaki igrač ima svoj stil i to je ono što ovaj sport čini lijepim. Igrati na travi je potpuno drugačije. Morate napraviti prilagodbe, ali to je dio sezone kojem se svaki igrač veseli", kaže Perricard koji je danas popodne nastavio svoj meč s Fritzom te na kraju i izgubio 4:6 u petom setu...

Foto: Reuters/Pixsell

LISTA NAJBRŽIH SERVISA U TENISU:

1. Sam Groth (Australija) – 263 km/h (163.4 mph)

Turnir: Busan Open Challenger, 2012.

Napomena: Najbrži zabilježeni servis, ali nije službeno priznat od strane ATP-a jer je ostvaren na Challenger turniru.

2. Albano Olivetti (Francuska) – 257.7 km/h (160 mph)

Turnir: Bergamo Challenger, 2012.

Napomena: ATP je potvrdio ovaj servis unatoč tome što je zabilježen na Challenger turniru.

3. John Isner (SAD) – 253 km/h (157.2 mph)

Turnir: Davis Cup, 2016.

Najbrži službeno priznati servis od strane ATP-a.

4. Ivo Karlović (Hrvatska) – 251 km/h (156 mph)

Turnir: Davis Cup, 2011. (parovi, s Ivanom Dodigom protiv Njemačke).

Drugi najbrži službeno priznati servis. Karlović drži 2. mjesto na ljestvici igrača s najviše aseva u karijeri (13.728).

5. Miloš Raonić (Kanada) – 250 km/h (155.3 mph)

Turnir: Rogers Cup, 2012.

Raonić je poznat po snažnom servisu i čvrstoj igri s osnovne linije.

6. Andy Roddick (SAD) – 249.4 km/h (155 mph)

Turnir: Davis Cup, 2004.

Držao je rekord za najbrži servis do 2011. godine.

7. Giovanni Mpetshi Perricard (Francuska) – 246 km/h (153 mph)

Turnir: Wimbledon, 2025. (prvo kolo protiv Taylora Fritza).

Najbrži servis u povijesti Wimbledona, premašivši prethodni rekord Taylora Denta od 238.2 km/h (148 mph) iz 2010. Također drži rekord za najbrži drugi servis (237 km/h) na istom turniru.

8. Joachim Johansson (Švedska) – 244.6 km/h (152 mph)

Turnir: Stockholm, 2006.

Poznat po snažnim servisima, pobijedio je Nadala na ovom turniru.

9. Feliciano López (Španjolska) – 244.6 km/h (152 mph)

Turnir: Aegon Championships, Queen's Club, 2014.

Veteran poznat po snažnom servisu.

10. Greg Rusedski (Velika Britanija) – 239.7 km/h (149 mph)

Turnir: Indian Wells, 1998.

Jedan od najbržih servisa svog doba.

Napomene: