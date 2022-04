VIDEO Srbija dobila žestok odgovor zbog sramotnog poteza: Je*ite se!

Košarkaši Crvene zvezde su uoči gostovanja protiv Žalgirisa u sklopu 22. kola Eurolige izazvali pravi skandal jer su odbili poslati poruku za mir u Ukrajini. Kako pišu srpski mediji, prva petorka Crvene zvezde zbog odluke kluba nije držala baner, a to je razljutilo Litavce.

Ubrzo nakon utakmice pojavila se još jedna snimka. Na njoj navijači Žalgirisa drže ukrajinsku i NATO zastavu i skandiraju "je*i se Srbijo".

Lithuania fans chanting "Serbia, fuck you" at European Baskeball Championship, expressing anger for Serbia's pro #Russia and Pro #PutinWarCrimes attitude against #Ukraine . pic.twitter.com/Ex0muryJ0j