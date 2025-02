VIDEO Spektakularni derbi za povijest. Barcelona napravila preokret Atleticu pa šokirana u nadoknadi

Barcelona i Atletico Madrid odigrali su sjajnu prvu utakmicu polufinala španjolskog Kupa kralja u kojem je palo osam pogodaka, ali pobjednika nije bilo, jer je konačan rezultat dvoboja na Olimpijskom stadionu bio 4-4. Atletico je u 6. minuti već imao dva gola prednosti, pogocima Juliana Alvareza (1) i Antoinea Griezmanna (6). No, već do poluvremena je Barcelona uspjela doći do vodstva, a strijelci su bili Pedri (19), Pau Cubarsi (21) i Inigo Martinez (41).

Robert Lewandowski je u 74. minuti pogodio za 4-2, a samo dvije minute poslije bio je u idealnoj poziciji za još jedan gol. Kad Barcelona nije došla do 5-2, Atletico je novim preokretom uspio ostati neporažen u prvom polufinalnom dvoboju. Odličan rezultat za madridski uzvrat momčadi Diega Simeonea donijeli su svojim golovima Marcos Llorente (84) i Alexander Sorloth (90+3). Sve golove možete pogledati OVDJE.

Uzvratna utakmica na Metropolitano stadionu je na rasporedu 2. travnja. U srijedu (21.30 sati) će u prvom polufinalnom dvoboju Real Sociedad ugostiti Real Madrid u San Sebastianu.