VIDEO Sad je sve jasno: Rudeš je nakon novog poraza i matematički ispao iz lige

Nogometaši Slaven Belupa svladali su Rudeš sa 3-1 (0-1) na gostovanju u Zagrebu, u prvoj utakmici 30. kola Hrvatske nogometne lige, čime je domaća momčad i matematički ostala bez izgleda za opstanak u elitnom razredu hrvatskog klupskog nogometa.

Rudeš je poveo u 15. minuti pogotkom Alekse Latkovića, da bi tvorac preokreta u drugom poluvremenu bio Robert Murić koji je donio pobjedu koprivničkoj momčadi golovima u 57. i 63. minuti. Konačnih 3-1 postavio je Ante Šuto u šestoj minuti dodatka na kraju utakmice.

Momčad koju vodi Davor Mladina bila je odlučna pred svojim navijačima na stadionu u ŠC "Rudeš" doći do još jedne, druge pobjede u svojoj povratničkoj sezoni među deset najboljih hrvatskih nogometnih momčadi. Tako se već u 7. minuti zatresla mreža gostujuće momčadi, ali je pogodak Riada Mašale opravdano poništen zbog očiglednog zaleđa.

No, u 15. minuti je riječki sudac Antonio Melnjak pokazao prema centru na radost domaćih navijača. Odličnu i brzu akciju izveli su igrači Rudeša. Loptu je s lijeve strane ubacio Vilim Krušlin, na 13-14 metara ju je dočekao Aleksa Latković i iz prve ljevicom poslao u mrežu. Udarac je bio precizan i snažan pa gostujući vratar Ivan Sušak nije uspio spriječiti vodstvo Rudeša.

No, kasnije će se pokazati da je to bio jedini trenutak u kojem Sušak dopustio domaćim igračima da ga svladaju, jer ih je svojim obranama na kraju prvog i u drugom poluvremenu "izludio". Prvi je to osjetio Fran Karačić u 44. minuti, kad mu je Sušak obranio udarac u situaciji "1 na 1".

Slaven Belupo, koji je pod vodstvom novog trenera Ivana Radeljića došao u Zagreb prekinuti niz od osam utakmica bez pobjede, prvi put je ozbiljno zaprijetio u 55. minuti, kad je Daniel Štefulj ubacio, a Tomislav Štrkalj nije uspio iz neposredne blizine svladati domaćeg vratara Mateja Markovića.

No, dvije minute poslije Koprivničani su izjednačili. Loptu je na desnoj strani kaznenog prostora dobio Robert Murić. Malim trzajem si je stvorio dovoljno prostora za udarac lijevom nogom, a lopta je završila u suprotnom kutu pokraj nemoćnog Markovića.

U 62. minuti Rudeš je bio blizu novom vodstvu, ali je Ivan Sušak sjajnom paradom obranio udarac Roka Brajkovića.

Već u sljedećoj minuti poveo je Slaven Belupo. U brzom kontranapadu Moldavac Mihail Caimacov se probio po lijevom boku. Imao je opciju i sam završiti akciju, ali je odlučio poslati loptu na suprotnu stranu, gdje je neometan bio Robert Murić koji je lakoćom poslao loptu u nebranjenu mrežu.

U 79. minuti je još jedan "zicer" domaće momčadi obranio Sušak i tako se prometnuo u junaka utakmice, uz dvostrukog strijelca Murića.

Pobjedu Slaven Belupa potvrdio je Ante Šuto u šestoj minuti dodatka na kraju utakmice, kad je i domaći vratar Marković u ulozi stopera izgubio duel s gostujućim napadačem na sredini igrališta pa je Šuti ostalo samo pogoditi nebranjenu mrežu za konačnih 3-1.

Slaven Belupo je tako prekinuo niz bez pobjede od osam utakmica. Koprivničani su i svoju prethodnu pobjedu ostvarili protiv Rudeša, početkom veljače u Koprivnici. Slaven je sa 30 bodova došao na osmo mjesto s dva boda više od Istre 1961 koja je potisnuta na devetu poziciju. Rudeš je doživio 25. poraz i sa samo sedam bodova je i matematički postao budući član Prve nogometne lige.

Vodeća Rijeka ima 65 bodova, pet više i utakmicu više od drugoplasiranog Dinama.

Obje momčadi u ovom kolu gostuju, Dinamo je u subotu (19 sati) u Velikoj Gorici, a Rijeka će u nedjelju u Puli zaključiti 30. kolo utakmicom protiv Istre 1961.