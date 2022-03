VIDEO Ruski voditelj usred prijenosa: Poljaci su odvratna stvorenja, želim im sve najgore!

Poljaci su pobijedili Švedsku 2:0 i izborili Svjetsko prvenstvo u Kataru, što ni najmanje nije sjelo Rusima, koji su se upravo s Poljskom trebali boriti za veliko natjecanje. Ipak, jedan ruski voditelj otišao je nekoliko koraka predaleko u gnjevu, a s time i oslikao atmosferu u Rusiji.

- Htio bih reći nešto osobno, a ne u ime televizije. Poljskoj reprezentaciji želim najveću moguću propast na Svjetskom prvenstvu, a to uključuje i Lewandowskog. Vi ste (Poljaci, op.a.) odvratna stvorenja - izjavio je pred kamerama Anton Anisimov, voditelj televizije koja ima prava na prijenost prvenstva u Kataru.

Anton Anisimov, host of Russia's official 2022 World Cup broadcaster:



"I want to say this specifically from myself, not on behalf of the channel. I wish the Polish national team the biggest fail at the World Cup, including Lewandowski. You are abominable critters."



It's on. pic.twitter.com/SUTZUTojkl