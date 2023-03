VIDEO Real objavio snimku izgubljenog Carla Ancelotija: 'Mrtav sam, ako večeras ne umrem...'

Talijanski trener Carlo Ancelotti s pravom se smatra ponajboljim trenerom u povijesti. Svjetsku slavu doživio je s vodećim Real Madridom i Milanom, dok je u drugim klubovima također bio dosta uspješan. Ancelotti je osoba koja se zna nositi s pritiskom. Specijalizirao se za Ligu prvaka, a kao trener je četiri puta osvajao elitno natjecanje, što ga čini najuspješnijim.

Talijan je neko tko se jako dobro zna nositi sa pritiskom i impresionira mirnoćom kojom vodi utakmice, posebno se to odnosi na one koje su od velikog značaja. Prošle sezone rijetko tko je davao priliku Realu da postane prvak Europe, no kraljevski klub je po 14. put u klupskoj povijesti osvojio europski tron.

Posebno je uzbudljivo bilo protiv Chelseaja. Nakon što su Modrić i suigrači u prvom susretu u Londonu slavili s 1:3, ali su plavci u uzvratu uspjeli napraviti čudo. Vodio je Chelsea sa 0:3, ali je Rodrygo uspio odvesti utakmicu u produžetke, a zatim je Benzema zabio za 2:3 u 96. minuti. Uslijedio je spartanski otpor Reala koji je uspio odoljeti napadima Chelseaja. Imali su Englezi velike prilike preko Havertza i Ziyecha, ali nisu zabili.

Gotovo godinu dana nakon te utakmice, Real Madrid je objavio snimke Ancelottija iz svlačionice nakon što su Bluesi izbačeni od Royalsa. Čuveni 'don Carlo' je izgledao neprepoznatljivo: 'Mrtav sam, mrtav sam... Ako večeras ne umrem, bit ću besmrtan', govorio je pomalo pogubljeni Ancelotti.

Ovaj 63-godišnjak više od dva desetljeća trenira najbolje europske klubove, a želju i volju za uspjehom nije izgubio ni na trenutak.

Njegov ugovor s Realom vrijedi do 2024. godine. Najavio je da će mu španjolski velikan biti posljednji klub u karijeri. Hoće li Florentino Perez produžiti suradnju, ostaje za vidjeti.